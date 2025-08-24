top banner

Предварительная касса уикенда №34 21.08 - 24.08.2025


Касса России: «Дети-шпионы» стартовали со второго места

Пиратские релизы лидируют седьмую неделю подряд

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 24.08.2025
1 - 4 154 39 041 174
$487 405		 253 514
$3 165		 -19,8% 264 096 205
$3 227 376
2 AK 1 1999 26 303 392
$328 382		 13 158
$164		 - 26 303 392
$328 382
3 GF 1 632 18 709 129
$233 572		 29 603
$370		 - 18 709 129
$233 572
4 CAO 11 425 18 421 095
$229 976		 43 344
$541		 -9,1% 788 109 268
$9 976 067
5 NMG 1 1560 12 011 497
$149 956		 7 700
$96		 - 12 011 497
$149 956
6 VLG 2 1990 11 453 317
$142 988		 5 755
$72		 -44,0% 41 881 403
$526 148
7 VLG 4 275 9 402 358
$117 383		 34 190
$427		 -39,6% 139 667 238
$1 706 797
8 CAO 1 1207 8 576 547
$107 073		 7 106
$89		 - 8 576 547
$107 073
9 AK 8 335 7 937 578
$99 096		 23 694
$296		 -23,0% 324 059 460
$4 120 273
10 NKI 1 1117 7 838 967
$97 865		 7 018
$88		 - 7 838 967
$97 865
  ИТОГО TOP-10:   159 695 054
$1 993 696		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.1 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
ARM - Arna Media
CAO - Каро Премьер
CIPA - АО «Синема Парк»
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PVZGL - Про:взгляд
RWV - RWV Film
SBF - СБ Фильм
UNID - U Films
VLG - Вольга
WP - World Pictures

25.08.2025 Автор: БК