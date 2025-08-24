Касса России: «Дети-шпионы» стартовали со второго места
Пиратские релизы лидируют седьмую неделю подряд
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 24.08.2025
|1
|
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ 1
The Fantastic Four: First Steps
|-
|4
|154
|39 041 174
$487 405
|253 514
$3 165
|-19,8%
|264 096 205
$3 227 376
|2
|AK
|1
|1999
|26 303 392
$328 382
|13 158
$164
|-
|26 303 392
$328 382
|3
|
ДИСПЕТЧЕР 2
Relay
|GF
|1
|632
|18 709 129
$233 572
|29 603
$370
|-
|18 709 129
$233 572
|4
|CAO
|11
|425
|18 421 095
$229 976
|43 344
$541
|-9,1%
|788 109 268
$9 976 067
|5
|NMG
|1
|1560
|12 011 497
$149 956
|7 700
$96
|-
|12 011 497
$149 956
|6
|
ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
Grand Prix of Europe
|VLG
|2
|1990
|11 453 317
$142 988
|5 755
$72
|-44,0%
|41 881 403
$526 148
|7
|
ОДНО ЦЕЛОЕ
Together
|VLG
|4
|275
|9 402 358
$117 383
|34 190
$427
|-39,6%
|139 667 238
$1 706 797
|8
|CAO
|1
|1207
|8 576 547
$107 073
|7 106
$89
|-
|8 576 547
$107 073
|9
|AK
|8
|335
|7 937 578
$99 096
|23 694
$296
|-23,0%
|324 059 460
$4 120 273
|10
|
ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА
Flying Monkey
|NKI
|1
|1117
|7 838 967
$97 865
|7 018
$88
|-
|7 838 967
$97 865
|ИТОГО TOP-10:
|159 695 054
$1 993 696
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.1 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:
21.08.2025
РУСАЛОЧКА И МОРСКОЙ МОНСТР / The Little Mermaid and Sea Monster (KNLG), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- ARM - Arna Media
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - АО «Синема Парк»
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PVZGL - Про:взгляд
- RWV - RWV Film
- SBF - СБ Фильм
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
25.08.2025 Автор: БК