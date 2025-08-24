Касса России: «Дети-шпионы» стартовали со второго места

Пиратские релизы лидируют седьмую неделю подряд

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 24.08.2025 1 ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ 1

The Fantastic Four: First Steps - 4 154 39 041 174

$487 405 253 514

$3 165 -19,8% 264 096 205

$3 227 376 2 ДЕТИ-ШПИОНЫ

AK 1 1999 26 303 392

$328 382 13 158

$164 - 26 303 392

$328 382 3 ДИСПЕТЧЕР 2

Relay GF 1 632 18 709 129

$233 572 29 603

$370 - 18 709 129

$233 572 4 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 3

CAO 11 425 18 421 095

$229 976 43 344

$541 -9,1% 788 109 268

$9 976 067 5 ГЕЛЯ

NMG 1 1560 12 011 497

$149 956 7 700

$96 - 12 011 497

$149 956 6 ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ

Grand Prix of Europe VLG 2 1990 11 453 317

$142 988 5 755

$72 -44,0% 41 881 403

$526 148 7 ОДНО ЦЕЛОЕ

Together VLG 4 275 9 402 358

$117 383 34 190

$427 -39,6% 139 667 238

$1 706 797 8 РИТМЫ МЕЧТЫ 4

CAO 1 1207 8 576 547

$107 073 7 106

$89 - 8 576 547

$107 073 9 НЕ ОДНА ДОМА 2

AK 8 335 7 937 578

$99 096 23 694

$296 -23,0% 324 059 460

$4 120 273 10 ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА

Flying Monkey NKI 1 1117 7 838 967

$97 865 7 018

$88 - 7 838 967

$97 865 ИТОГО TOP-10: 159 695 054

$1 993 696

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.1 руб.

* comScore

1 Суммированные сборы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

