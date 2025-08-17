top banner

Предварительная касса уикенда №33 14.08 - 17.08.2025


Касса России: «Пушистый форсаж» взял серебро

Пиратские релизы лидируют шестую неделю подряд

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 17.08.2025
1 - 3 167 48 676 129
$611 509		 291 474
$3 662		 1,3% 209 297 474
$2 557 711
2 VLG 1 2000 20 445 119
$256 848		 10 223
$128		 - 20 625 154
$259 110
3 CAO 10 458 20 216 790
$253 980		 44 141
$555		 -8,3% 755 225 088
$9 559 811
4 VLG 3 524 15 562 779
$195 512		 29 700
$373		 -43,9% 121 371 851
$1 483 219
5 AK 3 1273 14 819 115
$186 170		 11 641
$146		 -36,9% 106 683 739
$1 303 724
6 CP 2 647 14 200 000
$178 392		 21 947
$276		 -22,5% 43 900 000
$547 450
7 WP 1 770 10 789 821
$135 551		 14 013
$176		 - 10 983 527
$137 984
8 AK 7 430 10 314 865
$129 584		 23 988
$301		 -23,1% 309 902 290
$3 940 271
9 AK 1 1199 8 838 506
$111 037		 7 372
$93		 - 8 838 506
$111 037
10 RWV 83 300 7 660 377
$96 236		 25 535
$321		 215,6% 10 643 121
$120 465
  ИТОГО TOP-10:   171 523 501
$2 154 818		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.6 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
ILK - Иллюзион кино
INK - Иноекино
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
PRD - Парадиз
RR - Ракета Релизинг
RWV - RWV Film
VLG - Вольга
WP - World Pictures

18.08.2025 Автор: БК