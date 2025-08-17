Касса России: «Пушистый форсаж» взял серебро
Пиратские релизы лидируют шестую неделю подряд
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 17.08.2025
|1
|
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ 1
The Fantastic Four: First Steps
|-
|3
|167
|48 676 129
$611 509
|291 474
$3 662
|1,3%
|209 297 474
$2 557 711
|2
|
ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ
Grand Prix of Europe
|VLG
|1
|2000
|20 445 119
$256 848
|10 223
$128
|-
|20 625 154
$259 110
|3
|CAO
|10
|458
|20 216 790
$253 980
|44 141
$555
|-8,3%
|755 225 088
$9 559 811
|4
|
ОДНО ЦЕЛОЕ
Together
|VLG
|3
|524
|15 562 779
$195 512
|29 700
$373
|-43,9%
|121 371 851
$1 483 219
|5
|AK
|3
|1273
|14 819 115
$186 170
|11 641
$146
|-36,9%
|106 683 739
$1 303 724
|6
|CP
|2
|647
|14 200 000
$178 392
|21 947
$276
|-22,5%
|43 900 000
$547 450
|7
|
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 3
Them, Behind the Door
|WP
|1
|770
|10 789 821
$135 551
|14 013
$176
|-
|10 983 527
$137 984
|8
|AK
|7
|430
|10 314 865
$129 584
|23 988
$301
|-23,1%
|309 902 290
$3 940 271
|9
|AK
|1
|1199
|8 838 506
$111 037
|7 372
$93
|-
|8 838 506
$111 037
|10
|
ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ. ПЕРЕВЫПУСК 4
Mononoke-hime
|RWV
|83
|300
|7 660 377
$96 236
|25 535
$321
|215,6%
|10 643 121
$120 465
|ИТОГО TOP-10:
|171 523 501
$2 154 818
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.6 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: пиратские релизы остаются на вершине пятую неделю подряд (Предварительные сборы уикенда 07.08.2025)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- ILK - Иллюзион кино
- INK - Иноекино
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- PRD - Парадиз
- RR - Ракета Релизинг
- RWV - RWV Film
- VLG - Вольга
- WP - World Pictures
18.08.2025 Автор: БК