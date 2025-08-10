top banner

Предварительная касса уикенда №32 07.08 - 10.08.2025


Касса России: пиратские релизы остаются на вершине пятую неделю подряд

Лучшей новинкой стала комедия «Атель-Матель»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 10.08.2025
1 - 2 166 48 048 268
$599 180		 289 447
$3 610		 -21,6% 134 178 384
$1 639 721
2 VLG 2 1176 27 734 506
$345 860		 23 584
$294		 -28,5% 89 608 247
$1 095 054
3 AK 2 1828 23 481 000
$292 817		 12 845
$160		 -33,7% 79 441 663
$970 813
4 CAO 9 505 22 030 107
$274 724		 43 624
$544		 2,3% 722 646 272
$9 147 421
5 CP 1 792 18 300 000
$228 208		 23 106
$288		 - 18 300 000
$228 208
6 AK 6 748 13 415 491
$167 296		 17 935
$224		 -17,5% 291 802 614
$3 710 141
7 CAO 1 1740 11 659 034
$145 393		 6 701
$84		 - 11 662 784
$145 439
8 GF 1 980 9 296 400
$115 930		 9 486
$118		 - 9 296 400
$115 930
9 VLG 8 155 7 571 876
$94 424		 48 851
$609		 -27,1% 373 649 960
$4 746 570
10 EXP 1 860 6 834 229
$85 225		 7 947
$99		 - 6 884 789
$85 856
  ИТОГО TOP-10:   188 370 911
$2 349 057		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.19 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера кино
CAO - Каро Премьер
CIPA - АО «Синема Парк»
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
ILK - Иллюзион кино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
MCM - Must see magic film
PRD - Парадиз
RUR - Русский Репортаж
RWV - RWV Film
VLG - Вольга

11.08.2025 Автор: БК