Касса России: пиратские релизы остаются на вершине пятую неделю подряд
Лучшей новинкой стала комедия «Атель-Матель»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 10.08.2025
|1
|
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ 1
The Fantastic Four: First Steps
|-
|2
|166
|48 048 268
$599 180
|289 447
$3 610
|-21,6%
|134 178 384
$1 639 721
|2
|
ОДНО ЦЕЛОЕ
Together
|VLG
|2
|1176
|27 734 506
$345 860
|23 584
$294
|-28,5%
|89 608 247
$1 095 054
|3
|AK
|2
|1828
|23 481 000
$292 817
|12 845
$160
|-33,7%
|79 441 663
$970 813
|4
|CAO
|9
|505
|22 030 107
$274 724
|43 624
$544
|2,3%
|722 646 272
$9 147 421
|5
|CP
|1
|792
|18 300 000
$228 208
|23 106
$288
|-
|18 300 000
$228 208
|6
|AK
|6
|748
|13 415 491
$167 296
|17 935
$224
|-17,5%
|291 802 614
$3 710 141
|7
|CAO
|1
|1740
|11 659 034
$145 393
|6 701
$84
|-
|11 662 784
$145 439
|8
|
ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО 4
Never Let Go
|GF
|1
|980
|9 296 400
$115 930
|9 486
$118
|-
|9 296 400
$115 930
|9
|
МАТЕРИАЛИСТКА
Materialists
|VLG
|8
|155
|7 571 876
$94 424
|48 851
$609
|-27,1%
|373 649 960
$4 746 570
|10
|
ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ. НЕВЕСТА ДЬЯВОЛА
Devil's Bride
|EXP
|1
|860
|6 834 229
$85 225
|7 947
$99
|-
|6 884 789
$85 856
|ИТОГО TOP-10:
|188 370 911
$2 349 057
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.19 руб.
* comScore
1 Суммированные сборы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера кино
- CAO - Каро Премьер
- CIPA - АО «Синема Парк»
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- ILK - Иллюзион кино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- MCM - Must see magic film
- PRD - Парадиз
- RUR - Русский Репортаж
- RWV - RWV Film
- VLG - Вольга
11.08.2025 Автор: БК