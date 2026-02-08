Касса России: Лучшей новинкой стало «Убежище»
«Горничная» на пятой неделе работы возглавила прокат
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 08.02.2026
|1
|
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
|VLG
|5
|583
|137 089 061
$1 782 461
|235 144
$3 057
|-17,9%
|1 011 916 972
$12 935 152
|2
|
АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ 1
Avatar: Fire and Ash
|-
|4
|1
|124 497 863
$1 618 747
|124 497 863
$1 618 747
|-38,3%
|1 202 030 025
$15 298 842
|3
|
УБЕЖИЩЕ 2
Shelter
|CAO
|1
|1315
|94 669 809
$1 230 917
|71 992
$936
|-
|94 669 809
$1 230 917
|4
|CP
|6
|1286
|72 200 000
$938 760
|56 143
$730
|-31,7%
|5 939 100 000
$75 918 446
|5
|
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Marty Supreme
|AK
|4
|246
|36 613 177
$476 052
|148 834
$1 935
|-20,3%
|273 884 846
$3 485 871
|6
|RSP
|1
|390
|35 334 705
$459 429
|90 602
$1 178
|-
|36 666 972
$476 752
|7
|AK
|3
|715
|33 157 663
$431 123
|46 374
$603
|-46,1%
|264 171 718
$3 407 788
|8
|
ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ
Return to Silent Hill
|VLG
|3
|701
|28 580 390
$371 608
|40 771
$530
|-57,3%
|343 154 102
$4 426 653
|9
|NKI
|1
|1761
|28 257 372
$367 408
|16 046
$209
|-
|29 001 172
$377 079
|10
|
ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ 4
Greenland: Migration
|GF
|2
|1213
|25 258 255
$328 413
|20 823
$271
|-65,2%
|1 187 065 092
$15 563 984
|ИТОГО TOP-10:
|615 658 295
$8 004 919
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.91 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
4 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: сиквел «Гренландии» стартовал с четвертой строчки (Предварительные сборы уикенда 29.01.2026)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- COOL - CoolConnections
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- GF - Global Film
- ILK - Иллюзион кино
- INK - Иноекино
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- RSP - Ray of Sun Pictures
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - World Pictures
09.02.2026 Автор: БК