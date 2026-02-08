top banner

Предварительная касса уикенда №6 05.02 - 08.02.2026


Касса России: Лучшей новинкой стало «Убежище»

«Горничная» на пятой неделе работы возглавила прокат

1
ГОРНИЧНАЯ
The Housemaid
 VLG 5 583 137 089 061
$1 782 461		 235 144
$3 057		 -17,9% 1 011 916 972
$12 935 152
2 - 4 1 124 497 863
$1 618 747		 124 497 863
$1 618 747		 -38,3% 1 202 030 025
$15 298 842
3
УБЕЖИЩЕ 2
Shelter
 CAO 1 1315 94 669 809
$1 230 917		 71 992
$936		 - 94 669 809
$1 230 917
4 CP 6 1286 72 200 000
$938 760		 56 143
$730		 -31,7% 5 939 100 000
$75 918 446
5 AK 4 246 36 613 177
$476 052		 148 834
$1 935		 -20,3% 273 884 846
$3 485 871
6 RSP 1 390 35 334 705
$459 429		 90 602
$1 178		 - 36 666 972
$476 752
7 AK 3 715 33 157 663
$431 123		 46 374
$603		 -46,1% 264 171 718
$3 407 788
8 VLG 3 701 28 580 390
$371 608		 40 771
$530		 -57,3% 343 154 102
$4 426 653
9 NKI 1 1761 28 257 372
$367 408		 16 046
$209		 - 29 001 172
$377 079
10 GF 2 1213 25 258 255
$328 413		 20 823
$271		 -65,2% 1 187 065 092
$15 563 984
  ИТОГО TOP-10:   615 658 295
$8 004 919		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.91 руб.
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
COOL - CoolConnections
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
GF - Global Film
ILK - Иллюзион кино
INK - Иноекино
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
RSP - Ray of Sun Pictures
SBF - СБ Фильм
SMKT - Самокат
UNID - U Films
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - World Pictures

