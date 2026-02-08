Касса России: Лучшей новинкой стало «Убежище»

«Горничная» на пятой неделе работы возглавила прокат

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 08.02.2026 1 ГОРНИЧНАЯ

The Housemaid VLG 5 583 137 089 061

$1 782 461 235 144

$3 057 -17,9% 1 011 916 972

$12 935 152 2 АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ 1

Avatar: Fire and Ash - 4 1 124 497 863

$1 618 747 124 497 863

$1 618 747 -38,3% 1 202 030 025

$15 298 842 3 УБЕЖИЩЕ 2

Shelter CAO 1 1315 94 669 809

$1 230 917 71 992

$936 - 94 669 809

$1 230 917 4 ЧЕБУРАШКА 2

CP 6 1286 72 200 000

$938 760 56 143

$730 -31,7% 5 939 100 000

$75 918 446 5 МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Marty Supreme AK 4 246 36 613 177

$476 052 148 834

$1 935 -20,3% 273 884 846

$3 485 871 6 РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ 3

RSP 1 390 35 334 705

$459 429 90 602

$1 178 - 36 666 972

$476 752 7 ЛЕВША

AK 3 715 33 157 663

$431 123 46 374

$603 -46,1% 264 171 718

$3 407 788 8 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

Return to Silent Hill VLG 3 701 28 580 390

$371 608 40 771

$530 -57,3% 343 154 102

$4 426 653 9 РАВИОЛИ ОЛИ

NKI 1 1761 28 257 372

$367 408 16 046

$209 - 29 001 172

$377 079 10 ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ 4

Greenland: Migration GF 2 1213 25 258 255

$328 413 20 823

$271 -65,2% 1 187 065 092

$15 563 984 ИТОГО TOP-10: 615 658 295

$8 004 919

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.91 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС

4 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

