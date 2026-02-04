Предпродажи уикенда: «Убежище» и «Здесь был Юра» вырвались в лидеры

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим боевик УБЕЖИЩЕ (CAO), драмеди ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (VLG), комедию РАВИОЛИ ОЛИ (NKI) и мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (EXP).

Победитель фестиваля актуального российского кино «Маяк», драма ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА предварительно заработала 2,4 млн рублей. Значительную часть столь высоких предпродаж составили билеты на специальные показы в рамках тура по России с участием съемочной группы, в связи с чем прямые сравнения с показателями других похожих картин будут не совсем корректны. Так или иначе картина превзошла большинство других проектов для подготовленной аудитории: ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КОНЧИТСЯ ЛЕТО (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 17 млн), СНЕГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), 1993 (245,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн) и ДОКТОР ЛИЗА (165,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА 2,421 ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ 1,544 КОНЧИТСЯ ЛЕТО 1,236 СНЕГИРЬ 0,348 1993 0,245 ДОКТОР ЛИЗА 0,168

Экшн УБЕЖИЩЕ предварительно заработал 2,35 млн рублей. Новый фильм с Джейсоном Стэйтемом в главной роли уступил прошлогоднему аналогу МАСТЕР (2,65 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), но в то же время превзошел другой проект актера НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (1,15 млн рублей, стартовые сборы – 66,1 млн). Также новинка расположилась ниже ленты БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн), но выше проектов ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА (974,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 58,3 млн) и КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) БАЛЕРИНА 4,608 МАСТЕР 2,651 УБЕЖИЩЕ 2,351 НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 1,153 ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА 0,975 КРУШЕНИЕ 0,848

Ромком РАВИОЛИ ОЛИ отметился предварительными данными в размере 1,4 млн рублей. Новинка уступила лентам БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн) и ВАСИЛИЙ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 101,3 млн), но опередила комедии ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (928,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 71,9 млн) и БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (523,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 66,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181 ВАСИЛИЙ 1,581 РАВИОЛИ ОЛИ 1,426 ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ 0,928 БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ 0,524

Предварительные продажи мультфильма РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ достигли 234 тысячи рублей. Новинка не дотянулась до аналога МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (401 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,5 млн), но оставила позади большинство других мультфильмов: СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ (227,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО (190 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,3 млн), БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (90,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и СУПЕРМОЗГ (88,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 401,0 РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 234,0 СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ 227,8 БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ 201,3 ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО 190,0 БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС 90,2 СУПЕРМОЗГ 88,3

Фото: кадр из фильма УБЕЖИЩЕ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

04.02.2026 Автор: Никита Никитин