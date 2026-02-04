Предпродажи уикенда: «Убежище» и «Здесь был Юра» вырвались в лидеры
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим боевик УБЕЖИЩЕ (CAO), драмеди ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (VLG), комедию РАВИОЛИ ОЛИ (NKI) и мультфильм РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ (EXP).
Победитель фестиваля актуального российского кино «Маяк», драма ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА предварительно заработала 2,4 млн рублей. Значительную часть столь высоких предпродаж составили билеты на специальные показы в рамках тура по России с участием съемочной группы, в связи с чем прямые сравнения с показателями других похожих картин будут не совсем корректны. Так или иначе картина превзошла большинство других проектов для подготовленной аудитории: ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), КОНЧИТСЯ ЛЕТО (1,2 млн рублей, стартовые сборы – 17 млн), СНЕГИРЬ (347,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,4 млн), 1993 (245,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн) и ДОКТОР ЛИЗА (165,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,3 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА
|2,421
|ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ
|1,544
|КОНЧИТСЯ ЛЕТО
|1,236
|СНЕГИРЬ
|0,348
|1993
|0,245
|ДОКТОР ЛИЗА
|0,168
Экшн УБЕЖИЩЕ предварительно заработал 2,35 млн рублей. Новый фильм с Джейсоном Стэйтемом в главной роли уступил прошлогоднему аналогу МАСТЕР (2,65 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), но в то же время превзошел другой проект актера НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (1,15 млн рублей, стартовые сборы – 66,1 млн). Также новинка расположилась ниже ленты БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн), но выше проектов ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА (974,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 58,3 млн) и КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|БАЛЕРИНА
|4,608
|МАСТЕР
|2,651
|УБЕЖИЩЕ
|2,351
|НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
|1,153
|ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА
|0,975
|КРУШЕНИЕ
|0,848
Ромком РАВИОЛИ ОЛИ отметился предварительными данными в размере 1,4 млн рублей. Новинка уступила лентам БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн) и ВАСИЛИЙ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 101,3 млн), но опередила комедии ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ (928,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 71,9 млн) и БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ (523,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 66,8 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|2,181
|ВАСИЛИЙ
|1,581
|РАВИОЛИ ОЛИ
|1,426
|ЗВЕЗДЫ В СИБИРИ
|0,928
|БЕЛЯКОВЫ В ОТПУСКЕ
|0,524
Предварительные продажи мультфильма РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ достигли 234 тысячи рублей. Новинка не дотянулась до аналога МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (401 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,5 млн), но оставила позади большинство других мультфильмов: СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ (227,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (201,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО (190 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,3 млн), БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС (90,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,9 млн) и СУПЕРМОЗГ (88,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,6 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2
|401,0
|РЫБКА УНЫВАКА. ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
|234,0
|СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ
|227,8
|БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ
|201,3
|ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО
|190,0
|БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС
|90,2
|СУПЕРМОЗГ
|88,3
Фото: кадр из фильма УБЕЖИЩЕ
04.02.2026 Автор: Никита Никитин