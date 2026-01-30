Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»

Ранее он на протяжении трех лет руководил производством «НМГ Студии»

Бывший руководитель производства «НМГ Студии» Алексей Сатолин присоединился к команде кинокомпании «Лунапарк» в качестве управляющего партнера.

В новой должности его ключевыми задачами станут развитие существующего бизнеса компании, а также формирование и запуск новых направлений.

«Наша задача заключается в том, чтобы противостоять тренду отрицательного роста, начавшемуся в прошлом году, перезагрузить отношения с текущими партнерами и привлечь новых. Александра Ремизова и Дмитрий Нелидов – выдающиеся продюсеры, создавшие десятки успешных проектов. Совместными усилиями мы продолжим работу над тем, чтобы радовать нашего зрителя», – отметил он.

В портфеле кинокомпании «Лунапарк» – проекты «Триггер», «Комбинация», «Монастырь», «Король и Шут» и другие популярные сериалы и фильмы.

В течение предыдущих трех лет Алексей Сатолин руководил производством «НМГ Студии». Отмечается, что он также сохраняет бизнес-интересы в Беларуси, где является владельцем продакшена Partizan, специализирующегося на производстве кино- и рекламного контента.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Лунапарк»