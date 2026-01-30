top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»

Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»

Автор: БК

30 января 2026

Ранее он на протяжении трех лет руководил производством «НМГ Студии»

Бывший руководитель производства «НМГ Студии» Алексей Сатолин присоединился к команде кинокомпании «Лунапарк» в качестве управляющего партнера.

В новой должности его ключевыми задачами станут развитие существующего бизнеса компании, а также формирование и запуск новых направлений.

«Наша задача заключается в том, чтобы противостоять тренду отрицательного роста, начавшемуся в прошлом году, перезагрузить отношения с текущими партнерами и привлечь новых. Александра Ремизова и Дмитрий Нелидов – выдающиеся продюсеры, создавшие десятки успешных проектов. Совместными усилиями мы продолжим работу над тем, чтобы радовать нашего зрителя», – отметил он.

В портфеле кинокомпании «Лунапарк» – проекты «Триггер», «Комбинация», «Монастырь», «Король и Шут» и другие популярные сериалы и фильмы.

В течение предыдущих трех лет Алексей Сатолин руководил производством «НМГ Студии». Отмечается, что он также сохраняет бизнес-интересы в Беларуси, где является владельцем продакшена Partizan, специализирующегося на производстве кино- и рекламного контента.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Лунапарк»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Приключения поросенка Фунтика» станут игровым фильмом
Подробнее
Касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло серебро
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 января 2026 года
Подробнее
Премия АПКиТ объявила лонг-лист за 2025 год
Подробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в России
Подробнее
Приквел «Игры престолов» попал в топ-3 лучших стартов на HBO Max
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA обсудят будущее телевидения и рекламы
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» вновь оказался на вершине
Подробнее
Disney назовет преемника Боба Айгера уже в феврале
Подробнее
Wink подвел итоги 2025 года
Подробнее
Касса России: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло бронзу
Подробнее
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Дети перемен»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»
Подробнее
Американская касса: новый фильм Тимура Бекмамбетова возглавил прокат
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» показал самое резкое падение за все время проката
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраля
Подробнее
Классику Альфреда Хичкока переформатировали в микродраму
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее