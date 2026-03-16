Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2025 год

Награда в категории «Лучший фильм» досталась «Битве за битвой»

Американская киноакадемия объявила лауреатов 98-й премии «Оскар».

Обладателем главного приза стал фильм Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ. Постановщик также был удостоен наград в режиссерской и сценарной категориях.

В этом году в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» случилась ничья – две картины набрали ровное количество голосов: «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной». Ранее подобное случалось всего шесть раз за всю историю премии Киноакадемии.

В числе других любопытных фактов – «Оскар» за лучшую операторскую работу достался Отем Дюральд Аркапоу за хоррор ГРЕШНИКИ. Она стала первой женщиной, получившей приз в данной категории за все время существования премии.

Ведущим торжественной церемонии выступил Конан О’Брайен.

Полный список лауреатов

• Лучший фильм – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучшая мужская роль – Майкл Б. Джордан (ГРЕШНИКИ)

• Лучшая женская роль – Джесси Бакли (ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ «ГАМЛЕТА»)

• Лучшая мужская роль второго плана – Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучшая женская роль второго плана – Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)

• Лучший адаптированный сценарий – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучший оригинальный сценарий – Райан Куглер (ГРЕШНИКИ)

• Лучший зарубежный фильм – СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

• Лучший документальный фильм – ГОСПОДИН НИКТО ПРОТИВ ПУТИНА

• Лучший анимационный фильм – КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ

• Лучшая операторская работа – ГРЕШНИКИ

• Лучшая музыка – ГРЕШНИКИ

• Лучшая оригинальная песня – Golden (КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ)

• Лучший монтаж – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Лучшая работа художника-постановщика – ФРАНКЕНШТЕЙН

• Лучшая работа художника по костюмам – ФРАНКЕНШТЕЙН

• Лучший грим и прически – ФРАНКЕНШТЕЙН

• Лучшая работа кастинг-директора – БИТВА ЗА БИТВОЙ

• Лучший звук – F1

• Лучшие визуальные эффекты – АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ

• Лучший игровой короткометражный фильм – «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной»

• Лучший короткометражный документальный фильм – «Все комнаты пусты»

• Лучший анимационный короткометражный фильм – «Девушка, которая плакала жемчугом»

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ