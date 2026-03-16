Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2025 год
Награда в категории «Лучший фильм» досталась «Битве за битвой»
Американская киноакадемия объявила лауреатов 98-й премии «Оскар».
Обладателем главного приза стал фильм Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ. Постановщик также был удостоен наград в режиссерской и сценарной категориях.
В этом году в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» случилась ничья – две картины набрали ровное количество голосов: «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной». Ранее подобное случалось всего шесть раз за всю историю премии Киноакадемии.
В числе других любопытных фактов – «Оскар» за лучшую операторскую работу достался Отем Дюральд Аркапоу за хоррор ГРЕШНИКИ. Она стала первой женщиной, получившей приз в данной категории за все время существования премии.
Ведущим торжественной церемонии выступил Конан О’Брайен.
Полный список лауреатов
• Лучший фильм – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучшая мужская роль – Майкл Б. Джордан (ГРЕШНИКИ)
• Лучшая женская роль – Джесси Бакли (ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ «ГАМЛЕТА»)
• Лучшая мужская роль второго плана – Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучшая женская роль второго плана – Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)
• Лучший адаптированный сценарий – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Лучший оригинальный сценарий – Райан Куглер (ГРЕШНИКИ)
• Лучший зарубежный фильм – СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• Лучший документальный фильм – ГОСПОДИН НИКТО ПРОТИВ ПУТИНА
• Лучший анимационный фильм – КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• Лучшая операторская работа – ГРЕШНИКИ
• Лучшая музыка – ГРЕШНИКИ
• Лучшая оригинальная песня – Golden (КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ)
• Лучший монтаж – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучшая работа художника-постановщика – ФРАНКЕНШТЕЙН
• Лучшая работа художника по костюмам – ФРАНКЕНШТЕЙН
• Лучший грим и прически – ФРАНКЕНШТЕЙН
• Лучшая работа кастинг-директора – БИТВА ЗА БИТВОЙ
• Лучший звук – F1
• Лучшие визуальные эффекты – АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
• Лучший игровой короткометражный фильм – «Певцы» и «Два человека обмениваются слюной»
• Лучший короткометражный документальный фильм – «Все комнаты пусты»
• Лучший анимационный короткометражный фильм – «Девушка, которая плакала жемчугом»
Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ