Стали известны номинанты на премию «Оскар»

Автор: Илья Кувшинов

22 января 2026

В их числе оказался российский режиссер Константин Бронзит

Академия кинематографических искусств и наук США объявила номинантов на премию «Оскар» по итогам 2025 года.

В их числе оказался и российский режиссер Константин Бронзит – его картина «Три сестры» (The Three Sisters) была удостоена упоминания в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм». Для постановщика это уже третья номинация на «Оскар». 

Лидером по количеству упоминаний (16) стал хоррор ГРЕШНИКИ. Лента Райана Куглера побила рекорды фильмов ВСЕ О ЕВЕ (1950), ТИТАНИК (1997) и ЛА-ЛА ЛЕНД (2016) – каждый из них был удостоен 14 номинаций.

98-я церемония вручения премии пройдет в Dolby Theatre 15 марта. Ее ведущим вновь выступит комик Конан О'Брайен. 

Список некоторых номинантов

Лучший фильм
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• ГАМНЕТ
• ГРЕШНИКИ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• БУГОНИЯ
• СНЫ ПОЕЗДОВ
• ФРАНКЕНШТЕЙН
• СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ
• F1

Лучший режиссер
• Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Хлоя Чжао (ГАМНЕТ)
• Райан Куглер (ГРЕШНИКИ)
• Йоаким Триер (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Джош Сэфди (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)

Лучшая мужская роль
• Тимоти Шаламе (МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ)
• Леонардо ДиКаприо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Вагнер Моура (СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ)
• Майкл Б. Джордан (ГРЕШНИКИ)
• Итан Хоук (ГОЛУБАЯ ЛУНА)

Лучшая женская роль
• Джесси Бакли (ГАМНЕТ)
• Роуз Бирн (Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА)
• Ренате Реинсве (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Эмма Стоун (БУГОНИЯ)
• Кейт Хадсон (МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ)

Лучшая мужская роль второго плана
• Стеллан Скарсгард (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Бенисио Дель Торо (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Шон Пенн (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Делрой Линдо (ГРЕШНИКИ)
• Джейкоб Элорди (ФРАНКЕНШТЕЙН)

Лучшая женская роль второго плана
• Тейана Тейлор (БИТВА ЗА БИТВОЙ)
• Эми Мэдиган (ОРУДИЯ)
• Инга Ибсдоттер-Лиллеос (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Вунми Мосаку (ГРЕШНИКИ)
• Эль Фаннинг (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)

Лучший адаптированный сценарий
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• ГАМНЕТ
• БУГОНИЯ
• СНЫ ПОЕЗДОВ
• ФРАНКЕНШТЕЙН

Лучший оригинальный сценарий
• ГРЕШНИКИ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
• ГОЛУБАЯ ЛУНА

Лучший международный фильм
СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ (Бразилия)
СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ (Норвегия)
ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ (Франция)
СИРАТ (Испания)
ГОЛОС ХИНД РАДЖАБ (Тунис)

Лучший анимационный фильм
• КЕЙ-ПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ
• ЗВЕРОПОЛИС 2
• АРКО
• ЭЛИО
• МАЛЕНЬКАЯ АМЕЛИ

Полный список номинантов доступен по ссылке.

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ

