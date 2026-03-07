Pixar работает над новой «Корпорацией монстров»
Автор: Илья Кувшинов
7 марта 2026
Детали проекта пока держатся в секрете
На фоне успеха нового проекта Pixar – анимационной ленты ПРЫГУНЫ – Wall Street Journal подготовил большой материал, посвященный будущему студии.
Из него стало известно, что компания разрабатывает новую КОРПОРАЦИЮ МОНСТРОВ. Ожидается, что продолжение истории о монстрах из детского шкафа выйдет в прокат в 2029 или 2030 году. Сюжет грядущей ленты пока неизвестен.
Последний раз Майк и Салли появлялись на больших экранах в 2013 году – тогда мультфильм УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ смог заработать в мировом прокате $743 млн.
Фото: кадр из мультфильма КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ
