Pixar работает над новой «Корпорацией монстров»

Детали проекта пока держатся в секрете

На фоне успеха нового проекта Pixar – анимационной ленты ПРЫГУНЫ – Wall Street Journal подготовил большой материал, посвященный будущему студии.

Из него стало известно, что компания разрабатывает новую КОРПОРАЦИЮ МОНСТРОВ. Ожидается, что продолжение истории о монстрах из детского шкафа выйдет в прокат в 2029 или 2030 году. Сюжет грядущей ленты пока неизвестен.

Последний раз Майк и Салли появлялись на больших экранах в 2013 году – тогда мультфильм УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ смог заработать в мировом прокате $743 млн.

Фото: кадр из мультфильма КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ