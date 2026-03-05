Страх и ненависть в Берлине

21 февраля в Берлине завершился 76-й кинофестиваль, который запомнится не фильмами-участниками и звездными гостями, а скандалами вокруг самого смотра, его жюри, а также художественного руководителя. Проводимый параллельно с фестивалем Европейский Кинорынок, в свою очередь, прошел спокойнее и даже продемонстрировал рост посещаемости.

КИНО НЕ ВНЕ ПОЛИТИКИ

Претензии к минувшему Берлинале начались еще до его старта: мол, в программе недостаточно звездных имен и чересчур много политизированного кино. Однако подобная картина выглядит скорее привычной, ведь смотр из года в год упрекают за его не самый яркий конкурс. Несмотря на все это, фестиваль продолжает оставаться одним из главных событий в мире кино.

«Важно понимать, что ценность программы Берлинале – не в громких именах, хотя и с ними случаются удачи (в этот раз удач скорее не было, но, к примеру, год назад на фестивале показали ГОЛУБУЮ ЛУНУ Ричарда Линклейтера, за которую Итана Хоука номинировали на «Оскар»). На Берлинале стоит приехать, чтобы посмотреть фильм, снятый, допустим, в Мексике, в Сингапуре, в Болгарии, в Тунисе, в Турции и множестве других «некассовых» стран, и открыть для себя новые лица и новых кинематографистов. Я приезжала на Берлинале на несколько дней, как и в прошлом году, но хорошего кино посмотрела гораздо больше, чем плохого. И вряд ли это простое везение. С другой стороны, в большинстве случаев это просто хорошее кино, которое со временем останется лишь оценкой в Letterboxd», – рассказала БК журналист Валерия Высокосова.

В холодном и снежном Берлине стало жарко на первой же пресс-конференции. Отвечая на вопрос о позиции фестиваля по поводу войны в Газе, председатель жюри, режиссер Вим Вендерс заявил, что кинематографисты должны держаться подальше от политики. Бурная реакция общественности не заставила себя ждать – несколько фильмов оказались сняты с программы, а индийская писательница Арундати Рой, которая должна была представить отреставрированную версию картины ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ЭННИ, отказалась приезжать на фестиваль, назвав высказывания Вендерса «отвратительными» и «бессовестными». Помимо этого, режиссер картины ГОЛОС ХИНД РАДЖАБ Каутер Бен Ханья не захотела принять специальную награду на гала-вечере, организованном фондом Cinema for Peace – мероприятие никак не связано с Берлинале, однако ежегодно проводится в столице Германии в даты смотра.

Оправдываться пришлось всем: художественный руководитель смотра Триша Таттл выпустила заявление, сказав, что «артисты вольны высказываться или не высказываться по таким вопросам», а Вендерс зачитал на церемонии вручения наград свое обращение. Стоит отметить, что схожие по тону ремарки также прозвучали из уст других гостей фестиваля – актеров Нила Патрика Харриса, Итана Хоука и Мишель Йео, что не сделало жизнь организаторов легче. В ответ на происходящее более ста кинематографистов, в числе которых оказались Марк Руффало, Кен Лоуч, Тильда Суинтон, Хавьер Бардем, Татьяна Маслани и многие другие, подписали открытое письмо, где осудили молчание организаторов Берлинале по поводу конфликта в Газе и цензурирование художников, высказавшихся на этот счет. В интервью The Hollywood Reporter Триша Таттл подчеркнула, что понимает «боль, гнев и необходимость» письма, но отвергает любые обвинения в цензуре. «Неправда, что мы заставляем кинематографистов молчать. И уж точно неправда, что наши программные директора запугивают кинематографистов. На самом деле все наоборот», – заявила она.

Чуть позднее порцию негатива получила и сама Таттл, для которой этот Берлинале стал лишь вторым в статусе художественного руководителя. По информации немецких СМИ, госминистр по вопросам культуры ФРГ Вольфрам Ваймер был готов уволить профессионала с многолетним опытом из-за того, что во время фестиваля она позволила себе сфотографироваться с пропалестинскими активистами. Помимо этого, Ваймер остался недоволен высказываниями режиссера Абдаллы аль-Хатиба, ставшего победителем конкурсной секции «Перспективы», где награждают дебютные работы: постановщик картины CHRONICLES FROM THE SIEGE использовал свою благодарственную речь для политического заявления по сектору Газа. Представители фестиваля, в свою очередь, подчеркнули, что слова аль-Хатиба находятся в рамках законов Германии о свободе слова.

На момент написания материала Триша Таттл остается во главе Берлинале, поскольку на экстренном заседании в министерстве культуры не было принято никакого решения о ее будущем в этой должности. Тем не менее пресс-служба госминистра по вопросам культуры подчеркнула, что обсуждение направления развития фестиваля будет продолжено в ближайшие дни.

ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ

Из 22-х представленных в основном конкурсе фильмов жюри вручило главный приз социальной драме ЖЕЛТЫЕ ПИСЬМА (Yellow Letters). Лента Илькера Чатака (УЧИТЕЛЬСКАЯ) рассказывает об успешной творческой паре, чья профессиональная и личная жизнь рушится почти одновременно. Потеряв работу из-за произвола властей, герои вынуждены оставить привычный мир и переехать в Стамбул, а их тринадцатилетняя дочь становится невольным свидетелем медленного распада семьи. «Это любопытный фильм с формальным твистом внутри: несмотря на то, что действие истории происходит в Турции, лента была снята целиком – и этот факт в картине совершенно не скрывается – в родной для Чатака Германии. При этом крупные города даже указаны в титрах как играющие роли своих турецких аналогов», – отметил автор Variety Гай Лодж. Перед вручением награды председатель жюри Вим Вендерс похвалил работу Чатака за то, что фильм «очень четко высказывается о политическом языке тоталитаризма в противовес эмпатичному языку кино», и назвал его «ужасающим окошком в будущее».

Сложно сказать, случайно или же в ответ на скандалы, но жюри определенно склонялось к политизированным картинам. Так, например, вторая по престижности награда смотра – Гран-при жюри – досталась турецкой драме СПАСЕНИЕ (Kurtuluş) Эмина Альпера, повествующей о смертоносной вражде двух деревенских общин. Отмечается, что история вдохновлена реальными событиями 2009 года в курдском регионе страны.

Драма КОРОЛЕВА У МОРЯ (Queen at Sea) Лэнса Хаммера получила приз жюри, а актеры Том Кортни и Анна Калдер-Маршалл были удостоены «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. В центре повествования – взрослая дочь и отчим, которые не могут договориться о том, как поступить с мамой и женой, страдающей от прогрессирующей деменции. «Непростое кино, которое разбирается с очень сложной моральной дилеммой и дает зрителю возможность порефлексировать на эту тему», – подчеркнула Валерия Высокосова.

Главная актерская награда ушла звезде АНАТОМИИ ПАДЕНИЯ Сандре Хюллер за работу в драме РОЗА (Rose) Маркуса Шляйнцера. В напряженной чернобелой ленте актриса воплотила образ женщины, которая в XVII веке выдает себя за мужчину и успешно убеждает жителей протестантской общины в том, что имеет право на жену и ферму. Стоит отметить, что для Хюллер это вторая победа на Берлинале – ровно двадцать лет назад она получила приз за лучшую женскую роль в драме РЕКВИЕМ Ханса-Кристиана Шмида.

Приз за лучшую режиссуру достался документалисту и клипмейкеру Гранту Ги за дебютный игровой фильм ВСЕМ НРАВИТСЯ БИЛЛ ЭВАНС (Everybody Digs Bill Evans) – байопик о покойном американском джазовом пианисте Билле Эвансе, роль которого исполнил норвежец Андерс Даниэльсен Ли (ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ). «Как и пронзительная документальная работа Ги о группе Joy Division, ВСЕМ НРАВИТСЯ БИЛЛ ЭВАНС рассказывает о том, как обыденное питает необычное. Все остальное же нам предстоит понять самим», – отметил критик Deadline Дэймон Уайз.

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС

Минувший Европейский Кинорынок (EFM), ставший вторым в карьере нового руководителя Тани Майсснер, определенно прошел спокойнее фестивального соседа и даже показал неплохие результаты – согласно официальным данным, более 12,5 тысячи профессионалов посетили различные мероприятия в рамках EFM, а общее количество участников выросло на 5% год к году. По словам Майсснер, во многом это связано с новыми инициативами вроде «Дней анимации» (EFM Animation Days), питчинга видеоигр, а также смещения акцента рынка на жанровое кино. «Это всегда риск – никогда не знаешь, как все пройдет… Мы пригласили много новых участников, не устраивая никаких вечеринок – просто рассказали о нашем фокусе на анимацию и о том, что мы решили больше взаимодействовать с представителями игровой индустрией, и они приехали», – рассказала она в интервью Deadline.

Помимо этого, выросло и количество показанных фильмов (606), и количество байеров (1794 человека против 1314 в 2025 году). Самыми ярко представленными странами оказались Германия, США, Франция, Великобритания и Италия. Как и в прошлом году, организаторы отметили незначительное уменьшение количества гостей из Китая и Индии. «Рынок в Берлине прошел, как обычно, очень стремительно, – рассказал БК один из основателей компании «Иноекино» Евгений Крас. – Впечатления самые приятные, атмосфера рабочая. Для нас это был рекордный рынок по количеству встреч. Жаль, что параллельно идущий фестиваль не порадовал яркими фильмами, но в целом ощущения позитивные. Как и всегда, основная ниша для нас – работа с классическим кино и его перевыпуски. В этом направлении у нас было много хороших встреч и взаимодействий с партнерами, много интересных проектов. Но всегда одновременно мы ищем жемчужины среди новых картин, такие как ГАДКАЯ СЕСТРА и СИРАТ. На EFM было несколько интересных тайтлов, которые мы пытались получить. Но сказать, что предложений для нас было много, я не готов. Тем более мы находимся в рамках ужесточения законодательства, и всегда нужно быть очень осторожными с проектами, которые нельзя увидеть целиком. Если не говорить о классике, то из новых картин мы выбираем те, о которых будут идти споры и станет говорить зритель. Некоторые тайтлы остаются в стадии переговоров, один важный для нас проект, надеюсь, мы заявим на Кинорынке весной».

Учитывая посещаемость, основные центры фестиваля – Gropius Bau и Marriott Hotel – оказались заполнены до предела, что ставит новые преграды перед командой EFM. Тем не менее рынок не планирует покидать намоленный район Берлина. «У нас больше запросов на выставочные площади, чем мы можем фактически удовлетворить. Мне вновь придется вернуться к этому вопросу. Аренда в этой части Берлина высокая, поэтому нужно решить, как сделать все это выгодным – не хочется повышать цены для участников. На мой взгляд, Берлин все еще остается местом, где очень легко вести бизнес. Это компактный город, где люди часто сталкиваются друг с другом. Мне постоянно говорят, что эти случайные встречи – самые важные», – отметила Майсснер.

Самым крупным проектом рынка оказался хоррор SKELETONS с Бри Ларсон в главной роли. История в картине будет рассказана от лица мальчика, который постепенно начинает понимать, что его родители скрывают тайну об истинной сущности его матери. Фильм от продюсера Джей Джей Абрамса вызвал настоящий ажиотаж среди покупателей, и, судя по всему, победителем окажется Sony Pictures – инсайдеры утверждают, что студия планирует заплатить за проект около $25 млн, однако на момент написания материала сделка еще не была финализирована. Режиссером SKELETONS выступает Джей Ти Моллнер (СТАЛКЕР, ГРЕШНИКИ И ПРАВЕДНИКИ), а съемки намечены на это лето. Сейчас уже идет кастинг на роли сына и отца.

Помимо SKELETONS, компания FilmNation также представила гостям рынка новый анимационный фильм студии Laika WILDWOOD, о котором в Берлине лично рассказал режиссер и глава студии Трэвис Найт. В основе картины лежит одноименная книга Колина Мелоя. По сюжету, двенадцатилетняя девочка отправляется на поиски младшего брата, которого стая черных ворон унесла в дремучий дикий лес. Лента, выполненная в стилистике стоп-моушн-анимации, стартует в США уже 23 октября.

Комедийный боевик JASON STATHAM STOLE MY BIKE от режиссера БЫСТРЕЕ ПУЛИ и ДЭДПУЛА 2 Дэвида Литча стал ярким представителем жанрового кино на рынке. Знающие люди утверждают, что бюджет картины составит внушительные $80 млн, и это сейчас является редкостью для независимых проектов. Главную роль в ленте, как можно догадаться из названия, исполнит Джейсон Стэйтем. Детали сюжета держатся в секрете, однако, по слухам, актер сыграет «роль всей своей жизни – самого себя». Съемки намечены на май этого года. Дистрибьютором фильма в США выступит компания Black Bear, она же занималась его международными продажами.

Не обошлось на EFM и без русского следа: свой режиссерский проект на рынке представил Данила Козловский. В центре повествования музыкального ромкома FROM LONDON WITH LOVE – замкнутый и необщительный композитор, который влюбляется в яркую сотрудницу службы экстренной помощи. По мере развития их отношений песни протагониста должны выразить то, что он не может сказать словами. Стоит отметить, что в проекте Козловский выступил не только в качестве режиссера и соавтора сценария, но и исполнителя главной роли. Помимо него, в актерском составе также задействованы Харриет Слейтер («Чужестранка: Кровь от крови моей»), Сабрина Бартлетт («Бриджертоны», «Игра престолов»), Ник Моран (КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА) и Ричард Клиффорд («Корона»). Съемки фильма, продажами которого занималась новая компания Universal Exports Media, уже завершены.

Компания Best Friends Forever совместно с легендарной японской студией Studio4°C закрыла сделки сразу на несколько территорий по аниме ЧАО – в том числе и на Россию: дистрибьютором проекта выступит компания «Иноекино». Действие картины разворачивается в обществе будущего, где люди и русалки живут бок о бок. В центре повествования оказывается скромный сотрудник судоходной компании, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда ему предлагают жениться на Чао – принцессе из королевства русалок. Картина получила приз жюри Международного фестиваля анимации в Анси и главную награду Большого фестиваля мультфильмов.

Компания Neon приобрела североамериканские права на новый фильм от режиссера СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ Рюсукэ Хамагути – драму ALL OF A SUDDEN. Лента, вдохновленная сборником писем «Когда жизнь внезапно меняется: двадцать писем философа с неизлечимой болезнью и медицинского антрополога», расскажет о взаимоотношениях двух женщин: японского театрального режиссера и директора французского дома для престарелых. Главные роли в картине исполнили Виржини Эфира и Тао Окамото. Сейчас проект находится на стадии постпродакшна.

Constantin Film вновь поработает с режиссером СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ Джошем Буном – вместе они создадут триллер SIAMESE DREAM. В центре повествования окажется киллер, которого преследует призрак молодой женщины – она была случайно убита во время неудачной попытки покушения на главного героя. Съемки должны начаться чуть позднее в этом году. Ожидается, что немецкая кинокомпания полностью профинансирует данный проект.

Гай Пирс, Джаред Харрис и Мераб Нинидзе исполнят главные роли в политическом триллере THE PRICE OF PEACE, продажами которого на EFM занималась французская компания SND. Действие картины будет разворачиваться в июле 1945 года после поражения нацистской Германии. По сюжету, президент Гарри Трумэн, премьер-министр Уинстон Черчилль и генсек Иосиф Сталин собираются на встречу, которая должна определить будущее Европы и всего мира – однако у каждого из них есть собственные политические амбиции. Режиссером и автором сценария грядущей ленты выступает Энтони Маккартен, в прошлом написавший такие байопики, как ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА и ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. Съемки в Лондоне и Потсдаме запланированы на лето, а релиз – на 2027 год.

Cornerstone Films представил на рынке новую ленту Майка Ли, съемки которой на днях завершились в Лондоне. Главные роли в пока еще безымянном проекте 83-летнего классика исполнили Мэрион Бэйли (УИЛЬЯМ ТЕРНЕР), Пол Джессон (ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО), Кейт О’Флинн (БЕЗЗАБОТНАЯ) и Элис Бэйли Джонсон (СУРОВАЯ ПРАВДА). Сюжет держится в строжайшем секрете, однако, несмотря на ореол тайны, права на прокат уже были проданы в Швейцарию, страны Бенилюкса, Грецию, Турцию, на Ближний Восток, а также в Австралию и Новую Зеландию.

Concourse Media продал на ряд территорий криминальный триллер THE SMACK с Кейси Аффлеком, Сэмом Рокуэллом, Кэти Бейтс и Марисой Томей. Экранизация одноименного романа Ричарда Ланге расскажет о неудачливом мошеннике, который объединяется с официанткой казино, чтобы найти тайник с украденными деньгами американской армии. Однако когда главные герои сталкиваются с опасными преступниками, преследующими ту же цель, простая афера превращается в смертельную игру. Режиссерское кресло проекта займет Дэвид М. Розенталь (КАК ЭТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ), съемки предварительно запланированы на конец года. Правообладателем фильма на территории СНГ и Прибалтики стала компания «Парадиз».

Studiocanal заявила на рынке французскую ленту MILO с Марион Котийяр. Она играет женщину с загадочным прошлым, которая приезжает в тихий провинциальный городок на юге Франции и устраивается на работу официанткой в местное кафе. По словам режиссера Николь Гарсии, главная героиня немного похожа на персонажа вестерна. «В ходе фильма постепенно раскрывается ее бурное прошлое как политической активистки и последующее пребывание в тюрьме, а также сами мотивы переезда в данный город», – добавила она. В актерском составе проекта также заявлены Теодор Пеллерен (ПРИЛИПАЛА), Артюс (МАЖОРЫ НА МЕЛИ), Лор Калами («10 процентов») и Алексис Маненти (ОТВЕРЖЕННЫЕ). Картина сейчас находится на стадии постпродакшна, а ее премьера запланирована на одном из крупных фестивалей в этом году.

Лиам Хемсворт, Калеб Лэндри Джонс (ДРАКУЛА), Дайанн Уист (ХАННА И ЕЕ СЕСТРЫ), а также номинантка на премию «Тони» Сара Пиджен подписались на участие в новом фильме от режиссера АМЕРИКАНСКОГО ЖИГОЛО Пола Шредера – эротическом триллере NON COMPOS MENTIS. В центре сюжета – два брата, столкнувшиеся с деменцией своей матери. Их непростые взаимоотношения рушатся, когда один из братьев заводит страстный роман с молодой женщиной, который оборачивается взрывоопасным любовным треугольником. Съемки должны начаться этой весной в Нью-Йорке.

