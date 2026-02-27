В Таиланде покажут новинки российского кино

Фестиваль пройдет на острове Пхукет со 2 по 4 марта

Со 2 по 4 марта на острове Пхукет пройдет фестиваль, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны».

Зрители увидят шесть картин, представляющих разные жанры российского кинематографа: спортивную драму ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (фильм открытия), военную драму АВГУСТ, фантастическую драму АВИАТОР, музыкальную сказку БУРАТИНО, мультфильм ФИННИК 2 и семейную ленту ЧЕБУРАШКА 2.

«На первый взгляд, Россия и Таиланд очень разные. Но если присмотреться, нас объединяет главное: любовь к семье, уважение к старшим, почитание традиций, вера в добро, любовь и справедливость. Именно об этом наши фильмы, которые умеют растрогать, удивить, вдохновить», – заявила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Отмечается, что гостей мероприятия ожидают не только показы, но и личные встречи с участниками творческой делегации, которые представят свои проекты и ответят на вопросы аудитории.

Фото: кадр из фильма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ