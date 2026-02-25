КИОН рассказал о новинках марта

Второй сезон «Черного солнца», «Горничная» и многое другое

В числе новинок онлайн-кинотеатра КИОН, которые появятся на платформе в марте – новый сезон остросюжетного детектива «Черное солнце». Главные роли в проекте вновь исполнят Юрий Чурсин и Максим Стоянов.

Кроме того, зрителей ждут триллер ГОРНИЧНАЯ, спортивная драма БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ, второй сезон мелодрамы «Спросите медсестру» и многое другое.

С 1 марта:

МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ (комедийная мелодрама, реж. Жиль Легардинье)

Чопорный английский джентльмен приезжает погостить во французский замок, где он некогда встретил свою первую любовь. С тех пор имение опустело, прислуга разбежалась, а гостя принимают за долгожданного дворецкого. Чтобы вернуть замку и его прекрасной хозяйке былое величие, в распоряжении Мистера Блейка есть видавшее виды оборудование, собутыльник-сторож, беременная домработница и кот. Последний, правда, идеален.

«Черное солнце», 2-й сезон (детектив, реж. Евгений Милых)

Петербуржские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанный труп. Следователь Игорь Жук берет дело, еще не зная, что это не последняя жертва в череде кровавых убийств. В это же время капитан полиции Чагин сознается в другом убийстве. Жук намерен докопаться до правды, но как остаться беспристрастным, если главный подозреваемый – твой бывший напарник?

«Дракошия» (анимационный, реж. Мария Конева, Артур Меркулов, Владимир Герасимов, Никита Юров)

Высоко в облаках находится страна Дракошия, где обитают волшебные существа – Дракоши, которые обладают разного вида волшебной магией. Дракоши сталкиваются с повседневными детскими неприятностями, с которыми они справляются самыми волшебными способами. Каждая трудность превращается в удивительное приключение. А когда проблема наконец решается, дракоши устраивают праздник в честь новой приятности.

С 11 марта:

«Спросите медсестру», 2-й сезон (мелодрама, реж. Ольга Кандидатова)

Валерия – талантливый врач-реаниматолог. Работа в престижной столичной клинике, планы дочери на поступление в вуз, роман с главврачом… Все это рушится, когда Валерия, спасая наркозависимую девочку от передозировки, идет на крайние меры и терпит неудачу. Отец девочки, влиятельный человек Ревзин, лишает Валерию права практиковать в качестве врача и даже готов – око за око – навредить ее дочери. Валерия вынуждена уехать в Петрозаводск и устроиться в больницу обычной медсестрой, использовав свой диплом об окончании медучилища. Ее задача – неприметно работать, не выдавая своих врачебных навыков и не привлекая внимания, а цель – спасти дочь…

С 14 марта:

«Шушумагия» (анимационный, реж. Мария Конева, Константин Муравьев, Софико Бадалова)

Однажды пять девочек, отдыхающих в эколагере у моря, находят портал в Волшебный лес. Там они встречаются с его Хранительницей – Мамой Шамой и, неожиданно для себя, становятся воспитательницами необыкновенных существ шушу, получив при этом магические силы. И теперь у девочек ни минуты покоя – ведь они должны защищать гармонию в Волшебном лесу, а еще отвечать за то, чтобы озорные шушу выросли и тоже стали настоящими Хранителями.

С 21 марта:

БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (спортивная драма, реж. Стефано Мордини)

История знаменитого противостояния итальянской «Лянчи» и немецкой «Ауди». Битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты. 20 трасс в 12 странах: дождь, снег, горные серпантины и узкие улочки средневековых городов. В ход идут все уловки – ни одна из команд не думает отступать. Победитель получает всё, проигравший моет машины.

С 25 марта:

«Черные начинают – белые выигрывают», 2-й сезон (детектив, реж. Филипп Коршунов)

Софья Соловейчик – гениальный следователь. И еще талантливый игрок. За какую бы игру она ни бралась – шахматы, покер, рулетка, – она всегда выигрывает. Совмещение двух этих талантов делает Софью незаменимым следователем СК. Она умеет следовать логике маньяка даже когда, кажется, логики нет. Отделу Софьи достаются самые сложные, самые запутанные дела. Но пока ни одному убийце не удалось обыграть Софью.

Также в марте:

ГОРНИЧНАЯ (триллер, реж. Пол Фиг)

Милли устраивается прислугой с проживанием к состоятельной семье Винчестер, живущей в загородном особняке. Девушка только что вышла по УДО, и ей необходима эта работа, но находить общий язык с хозяйкой Ниной становится все сложнее: та заметно не в себе и регулярно к ней цепляется. Зато ее супруг Эндрю – само очарование. Мужчина сглаживает любые конфликты и, кажется, положил глаз на Милли.

СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ (анимационный, реж. Стив Хадсон)

В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он – первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но, когда в соседний городок приезжает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка, обещая тому славу, богатство и даже любовь.

Фото: кадр из сериала «Черное солнце»