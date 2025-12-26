«КИОН» рассказал о новинках января

«Жека Рассел», новый сезон «Сергия против нечести» и много комедий

В числе новинок онлайн-кинотеатра «КИОН», которые появятся на платформе в январе – сериал «Жека Рассел» от шоураннера Ильи Куликова. В актерском составе проекта задействованы Эльдар Калимулин, Екатерина Климова и Виктория Агалакова.

Кроме того, зрителей ждут новый сезон фэнтези «Сергий против нечисти», комедии ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА и ПО-БРАТСКИ, а также другие новинки библиотеки.

С 1 января:

«Жека Рассел» (комедия, реж. Виталий Дудник)

Женя – классический офисный тихоня: аккуратно ведет бухгалтерию, украдкой влюблен в коллегу Алису и мужественно терпит свою руководительницу, которая, как внезапно выясняется, не понаслышке знакома с магией. Поняв, что Женя раскрыл ее секрет, она в панике превращает его в собаку. Теперь герою приходится решать человеческие проблемы собачьими лапами. Жека вмешивается в личную жизнь Алисы, полностью переворачивает судьбу девушки и пытается исправить положение собственными лапами.

Со 2 января:

ШАЛЬНАЯ ИМПЕРАТРИЦА (комедия, реж. Радда Новикова)

Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает меняться.

С 3 января:

ПО-БРАТСКИ (комедия, реж. Филипп Абрютин, Оксана Лахно)

Антон и Света Лебедевы приняли ответственное решение: они хотят развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный городок Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит безумная соседская семейка – Валентин и Варвара Бублики, а также их озорной сын Платон Валентинович, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие безумные приключения ждут их на этом пути.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (хоррор, реж. Олег Витвицки)

Компания бывших однокурсников арендует загородный дом, чтобы отдохнуть, как в старые добрые времена. В современном шале есть все для комфортного и веселого отдыха, включая умную колонку Алена. Алена знает, как развлечь постояльцев. Она умеет решать головоломки, управлять домом, а еще ей известны все секреты, которые скрывают друзья. Устройство предлагает компании сыграть в игру «Найди убийцу» и выяснить обстоятельства смерти их лучшей подруги, которая погибла менее года назад.

С 5 января:

«Сергий против нечисти. Зов предков» (фэнтези, реж. Кирилл Кузин)

Капитан полиции Катя Земцова находит новые зацепки в деле о пропаже своих родителей, исчезнувших много лет назад. Расследование приводит ее и Сергия в Татарстан, и в деле оказывается замешана нечисть. В новом для себя пространстве героям предстоит адаптироваться к иным правилам, опыту и методам борьбы с нечистью, а также столкнуться с вопросами, напрямую связанными с их прошлым и личными страхами. Отношения Кати и Сергия также будут развиваться, но в них появится надлом.

С 6 января:

ТАФИТИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КРАЮ СВЕТА (анимационный, реж. Тимо Берг, Нина Вельс)

Беспечному и любознательному сурикату Тафити дедушка запрещает общаться с другими животными и всегда повторяет: «Мир полон опасности. Держись своих!». Но случай сводит Тафити с неуклюжим и болтливым кабанчиком Кисточкой. Мало того, что сурикат свинье не товарищ, так еще и Кисточка невольно становится причиной неприятностей в семействе сурикатов. Дедушку Тафити кусает ядовитая змея. И теперь, согласно древней легенде, только таинственный голубой цветок может помочь его вылечить. Но где цветок растет, никто не знает, и никто его никогда не видел. Тафити отправляется в далекое путешествие, чтобы отыскать заветное спасение для дедушки. И все бы ничего, но Кисточка увязывается за ним. Такой неугомонный компаньон совсем не входил

С 10 января:

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО (комедия, реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Мочча)

Категорически не приемлющий женского общества грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его жизни женщина пытается изменить его взгляды на жизнь и очаровать его.

С 15 января:

«Волкодав» (боевик, реж. Михаил Галин)

1999 год. Боец смешанных стилей Амир, ранее связанный с организованной преступной группой, задержан и осужден за похищение и непреднамеренное убийство человека. Во время отбывания наказания он твердо решает порвать с прошлым и больше не возвращаться к преступной деятельности. Однако после освобождения обстоятельства вынуждают Амира заняться поисками похищенного бизнесмена, в которых его естественным союзником оказывается Татьяна – менеджер крупного консалтингового холдинга. Совместное расследование помогает им разобраться в непростых вопросах собственного прошлого и решить проблемы настоящего.

