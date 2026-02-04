Команда фестиваля «Золотой ворон» выходит из числа организаторов Дальневосточной кинопремии

Она планирует сосредоточиться на собственном смотре, а также кинопроектах

Организаторы Дальневосточной кинопремии объявили о смене состава команды – коллектив Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» официально выходит из числа организаторов мероприятия.

«Наше решение продиктовано желанием двигаться дальше, снимать кино, развивать крупнейший на Дальнем Востоке и Арктике кинофестиваль «Золотой ворон». Мы чувствуем в себе силы и потребность развивать российское кино в новых форматах и уровне. Дальний Восток – это наша Родина, наша судьба и наше вдохновение. Мы не прощаемся с регионом, мы лишь меняем масштаб и инструменты созидания, чтобы продолжать открывать миру новые имена», – заявил директор Дальневосточной кинопремии и художественный руководитель, директор АМКФ «Золотой ворон» Филипп Абрютин.

«Для нас было принципиально важно превратить Дальневосточную кинопремию из разового события в полноценный индустриальный институт, который работает на прозрачных и понятных правилах. Мы заложили фундамент: отладили систему экспертного отбора и доказали, что кино Дальнего Востока – это конкурентоспособный продукт», – добавила продюсер Дальневосточной кинопремии и ведущий продюсер АМКФ «Золотой ворон» Оксана Лахно.

Ожидается, что следующим крупным этапом для команды станет проведение юбилейного «Золотого ворона» на Чукотке.

Фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии