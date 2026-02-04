top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Команда фестиваля «Золотой ворон» выходит из числа организаторов Дальневосточной кинопремии

Команда фестиваля «Золотой ворон» выходит из числа организаторов Дальневосточной кинопремии

Автор: БК

4 февраля 2026

Она планирует сосредоточиться на собственном смотре, а также кинопроектах

Организаторы Дальневосточной кинопремии объявили о смене состава команды – коллектив Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» официально выходит из числа организаторов мероприятия.

«Наше решение продиктовано желанием двигаться дальше, снимать кино, развивать крупнейший на Дальнем Востоке и Арктике кинофестиваль «Золотой ворон». Мы чувствуем в себе силы и потребность развивать российское кино в новых форматах и уровне. Дальний Восток – это наша Родина, наша судьба и наше вдохновение. Мы не прощаемся с регионом, мы лишь меняем масштаб и инструменты созидания, чтобы продолжать открывать миру новые имена», – заявил директор Дальневосточной кинопремии и художественный руководитель, директор АМКФ «Золотой ворон» Филипп Абрютин.

«Для нас было принципиально важно превратить Дальневосточную кинопремию из разового события в полноценный индустриальный институт, который работает на прозрачных и понятных правилах. Мы заложили фундамент: отладили систему экспертного отбора и доказали, что кино Дальнего Востока – это конкурентоспособный продукт», – добавила продюсер Дальневосточной кинопремии и ведущий продюсер АМКФ «Золотой ворон» Оксана Лахно.

Ожидается, что следующим крупным этапом для команды станет проведение юбилейного «Золотого ворона» на Чукотке.

Фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве состоялась премьера фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январе
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2025 год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 января - 1 февраля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 января – 1 февраля 2026 года
Подробнее
Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительстве
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»
Подробнее
КИОН рассказал о новинках февраля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках февраля
Подробнее
Касса четверга: «Горничная» обошла сиквел «Гренландии»
Подробнее
«Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов США
Подробнее
Между летом и зимой: итоги российского онлайн-проката в декабре и за весь 2025 год
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Горничная» вырвалась в лидеры на четвертой неделе проката
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках февраля
Подробнее
Союз кинематографистов исключил из своего состава Александра Роднянского* и Ингеборгу Дапкунайте
Подробнее
Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»
Подробнее
Боб Айгер может покинуть Disney раньше назначенного срока
Подробнее

Новости по теме

Фильмы – победители Дальневосточной кинопремии покажут в Москве
Подробнее
Стали известны лауреаты II Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Стали известны дата и место проведения церемонии вручения Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Дальневосточная кинопремия объявила номинантов
Подробнее
Дальневосточная кинопремия продлевает прием заявок
Подробнее