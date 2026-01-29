«Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов США
Сейчас он насчитывает 925 тайтлов
Библиотека Конгресса США назвала 25 картин, которые будут признаны культурным достоянием и войдут в Национальный реестр фильмов в 2026 году.
В их числе оказались НАЧАЛО Кристофера Нолана, ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» Уэса Андерсона, НЕЧТО Джона Карпентера, СУПЕРСЕМЕЙКА Брэда Берда, ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ Джона Эвилдсена, ШОУ ТРУМАНА Питера Уира и многие другие.
Возраст фильмов, включенных в реестр, должен превышать десять лет. Каждый год картины отбираются с учетом их культурной, исторической или эстетической значимости для сохранения кинонаследия США. Сейчас Национальный реестр насчитывает 925 тайтлов.
Полный список новых фильмов в хронологическом порядке
• «Бродяга и собака» (1896)
• The Oath of the Sword (1914)
• The Maid of McMillan (1916)
• ЛЕДИ (1925)
• ВОРОБУШКИ (1926)
• TEN NIGHTS IN A BARROOM (1926)
• СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО (1954)
• ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО (1956)
• БРУКЛИНСКИЙ МОСТ (1981)
• SAY AMEN, SOMEBODY (1982)
• НЕЧТО (1982)
• БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ (1983)
• ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ (1984)
• СЛАВА (1989)
• ФИЛАДЕЛЬФИЯ (1993)
• ПЕРЕД РАССВЕТОМ (1995)
• БЕСТОЛКОВЫЕ (1995)
• ШОУ ТРУМАНА (1998)
• ФРИДА (2002)
• ЧАСЫ (2002)
• СУПЕРСЕМЕЙКА (2004)
• THE WRECKING CREW (2008)
• НАЧАЛО (2010)
• THE LOVING STORY (2011)
• ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (2014)
Фото: кадр из фильма ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»