«Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов США

Библиотека Конгресса США назвала 25 картин, которые будут признаны культурным достоянием и войдут в Национальный реестр фильмов в 2026 году.

В их числе оказались НАЧАЛО Кристофера Нолана, ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» Уэса Андерсона, НЕЧТО Джона Карпентера, СУПЕРСЕМЕЙКА Брэда Берда, ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ Джона Эвилдсена, ШОУ ТРУМАНА Питера Уира и многие другие.

Возраст фильмов, включенных в реестр, должен превышать десять лет. Каждый год картины отбираются с учетом их культурной, исторической или эстетической значимости для сохранения кинонаследия США. Сейчас Национальный реестр насчитывает 925 тайтлов.

Полный список новых фильмов в хронологическом порядке

• «Бродяга и собака» (1896)

• The Oath of the Sword (1914)

• The Maid of McMillan (1916)

• ЛЕДИ (1925)

• ВОРОБУШКИ (1926)

• TEN NIGHTS IN A BARROOM (1926)

• СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО (1954)

• ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО (1956)

• БРУКЛИНСКИЙ МОСТ (1981)

• SAY AMEN, SOMEBODY (1982)

• НЕЧТО (1982)

• БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ (1983)

• ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ (1984)

• СЛАВА (1989)

• ФИЛАДЕЛЬФИЯ (1993)

• ПЕРЕД РАССВЕТОМ (1995)

• БЕСТОЛКОВЫЕ (1995)

• ШОУ ТРУМАНА (1998)

• ФРИДА (2002)

• ЧАСЫ (2002)

• СУПЕРСЕМЕЙКА (2004)

• THE WRECKING CREW (2008)

• НАЧАЛО (2010)

• THE LOVING STORY (2011)

• ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (2014)

Фото: кадр из фильма ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»