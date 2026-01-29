top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов США

«Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов США

Автор: Илья Кувшинов

29 января 2026

Сейчас он насчитывает 925 тайтлов

Библиотека Конгресса США назвала 25 картин, которые будут признаны культурным достоянием и войдут в Национальный реестр фильмов в 2026 году.

В их числе оказались НАЧАЛО Кристофера Нолана, ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» Уэса Андерсона, НЕЧТО Джона Карпентера, СУПЕРСЕМЕЙКА Брэда Берда, ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ Джона Эвилдсена, ШОУ ТРУМАНА Питера Уира и многие другие.

Возраст фильмов, включенных в реестр, должен превышать десять лет. Каждый год картины отбираются с учетом их культурной, исторической или эстетической значимости для сохранения кинонаследия США. Сейчас Национальный реестр насчитывает 925 тайтлов.

Полный список новых фильмов в хронологическом порядке
• «Бродяга и собака» (1896)
• The Oath of the Sword (1914)
• The Maid of McMillan (1916)
• ЛЕДИ (1925)
• ВОРОБУШКИ (1926)
• TEN NIGHTS IN A BARROOM (1926)
• СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО (1954)
• ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО (1956)
• БРУКЛИНСКИЙ МОСТ (1981)
• SAY AMEN, SOMEBODY (1982)
• НЕЧТО (1982)
• БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ (1983)
• ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ (1984)
• СЛАВА (1989)
• ФИЛАДЕЛЬФИЯ (1993)
• ПЕРЕД РАССВЕТОМ (1995)
• БЕСТОЛКОВЫЕ (1995)
• ШОУ ТРУМАНА (1998)
• ФРИДА (2002)
• ЧАСЫ (2002)
• СУПЕРСЕМЕЙКА (2004)
• THE WRECKING CREW (2008)
• НАЧАЛО (2010)
• THE LOVING STORY (2011)
• ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (2014)

Фото: кадр из фильма ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» с отрывом вырывается в лидеры
Подробнее
«Приключения поросенка Фунтика» станут игровым фильмом
Подробнее
Касса четверга: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло серебро
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 января 2026 года
Подробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в России
Подробнее
Александр Жаров: «Раскрытие аудиторных показателей онлайна должно быть общеиндустриальным решением»
Подробнее
Премия АПКиТ объявила лонг-лист за 2025 год
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
Приквел «Игры престолов» попал в топ-3 лучших стартов на HBO Max
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA обсудят будущее телевидения и рекламы
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» вновь оказался на вершине
Подробнее
Disney назовет преемника Боба Айгера уже в феврале
Подробнее
Касса России: «Возвращение в Сайлент Хилл» взяло бронзу
Подробнее
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Дети перемен»
Подробнее
Wink подвел итоги 2025 года
Подробнее
Американская касса: новый фильм Тимура Бекмамбетова возглавил прокат
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» показал самое резкое падение за все время проката
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее