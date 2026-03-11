Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях

В 2025 году ведомство закрыло доступ к более чем 265 тыс страницам

В 2025 году Роскомнадзор заблокировал более 265 тыс интернет-страниц в российских соцсетях, которые содержали запрещенную информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

В топ категорий запрещенных материалов вошли средства обхода блокировки интернет-ограничений, ЛГБТ*-контент, пронаркотический контент, а также вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Эксперты ранее отмечали, что Роскомнадзор с каждым годом совершенствует технологические инструменты блокировок – на данный момент ведомство использует сразу три разных системы: «Мир», «Окулус» и «Вепрь».

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

