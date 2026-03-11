top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях

Роскомнадзор отчитался о блокировках страниц в российских соцсетях

Автор: БК

11 марта 2026

В 2025 году ведомство закрыло доступ к более чем 265 тыс страницам

В 2025 году Роскомнадзор заблокировал более 265 тыс интернет-страниц в российских соцсетях, которые содержали запрещенную информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

В топ категорий запрещенных материалов вошли средства обхода блокировки интернет-ограничений, ЛГБТ*-контент, пронаркотический контент, а также вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Эксперты ранее отмечали, что Роскомнадзор с каждым годом совершенствует технологические инструменты блокировок – на данный момент ведомство использует сразу три разных системы: «Мир», «Окулус» и «Вепрь».

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения драме «Нюрнберг»
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы снова возглавили прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 марта 2026 года
Подробнее
Мировая премьера «Минотавра» Андрея Звягинцева может состояться на Каннском кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Новая теща» и «Царевна-лягушка 2» возглавили прокат
Подробнее
Страх и ненависть в Берлине
Подробнее
«Яндекс» и VK станут посредниками для передачи данных об активности пользователей стримингов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка 2» опередила «Новую тещу»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 марта
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
«ON Медиа» подвел итоги за четвертый квартал и весь 2025 год
Подробнее
ФАС назвала размещение рекламы в Telegram и YouTube незаконным
Подробнее
Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее
Стала известна дата проведения и жюри Премии Художественного театра
Подробнее
Pixar работает над новой «Корпорацией монстров»
Подробнее
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил программу и жюри
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «На льду»
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров России объявила дату проведения профессиональной премии
Подробнее

Новости по теме

Российские власти определились со сроками блокировки Telegram
Подробнее
«Кинопоиск», «Иви» и «Билайн» оштрафованы за ЛГБТ*-пропаганду в сериале «Галгос»
Подробнее
Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ*-контент в 2024 году
Подробнее
Роскомнадзор предложил критерии для блокировки информации с пропагандой чайлдфри
Подробнее
Роскомнадзор планирует потратить около 60 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов
Подробнее