Роскомнадзор раскрыл сумму штрафов за ЛГБТ*-контент в 2024 году

Их общая сумма составила 51,9 млн рублей

За минувший год суды выписали 53 штрафа за нарушение законодательства о демонстрации и пропаганде ЛГБТ* на общую сумму 51,9 млн рублей. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в 2023 году таких штрафов было 73, но их сумма составляла 49,2 млн рублей. Сами штрафы, как уточнили в Роскомнадзоре, в среднем варьируются от 1 млн до 2 млн рублей.

Кроме того, онлайн-кинотеатры были дважды оштрафованы за пропаганду педофилии на общую сумму 7,8 млн рублей.

Всего в 2024 году федеральная служба выявила на видеосервисах 28 фильмов и сериалов с нарушениями новых норм. В 20 из них демонстрировались нетрадиционные сексуальные отношения, в семи была их пропаганда, а еще в одном также присутствовала пропаганда педофилии. О каких именно фильмах и сериалах идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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