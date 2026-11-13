«Ленфильм» планирует полностью погасить долги к концу ноября

Cредства были получены благодаря решениям правительства Санкт-Петербурга и Минкультуры

Киностудия «Ленфильм» приступила к погашению задолженностей и рассчитывает ликвидировать их до конца ноября.

«Благодаря совместным решениям правительства Санкт-Петербурга и Министерства культуры России киностудия «Ленфильм» получила средства для выплат по долговым обязательствам. Ожидается, что задолженности будут ликвидированы к концу ноября. Финансовое оздоровление студии – один из ключевых этапов стратегии развития, утвержденной губернатором Александром Бегловым», – заявили в пресс-службе студии.

В июле в администрации губернатора сообщали, что долги планируется погасить за счет дополнительного выпуска акций киностудии.

Напомним, что в прошлом году киностудию передали в собственность правительства Санкт-Петербурга, а в минувшем октябре вице-губернатор города Борис Пиотровский был избран председателем совета директоров «Ленфильма».