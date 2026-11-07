Роберт Паттинсон и Николас Холт оказались в числе претендентов на роль нового Джеймса Бонда

Предполагается, что официальный анонс должен состояться на следующей неделе

Спекуляции на тему того, кто станет новым агентом 007, не утихают, однако студия Amazon MGM все еще не готова назвать исполнителя роли Джеймса Бонда.

По сообщению журналиста Джеффа Снайдера, студия рассматривает сразу двух новых кандидатов – Николаса Холта и Роберта Паттинсона. Информацию о пробах последнего подтвердил The Hollywood Reporter, они состоялись 24 октября.

На оба имени ранее косвенно намекнул журналист Deadline Джастин Кролл: его источники не назвали конкретных актеров, однако подчеркнули, что один из них исполняет главную роль в фильме Amazon этого года (Холт играет в грядущем боевике КАК ОГРАБИТЬ БАНК), а второй «любит носить маску».

Напомним, что инсайдеры сообщали, что на роль Джеймса Бонда также претендуют Джек Лауден («Медленные лошади»), Джош О’Коннор (ПРЕТЕНДЕНТЫ) и Каллум Тернер (ВЕЧНОСТЬ).

Предполагается, что официальный анонс должен состояться на следующей неделе.

Фото: кадр из фильма ДОВОД