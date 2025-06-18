Съемки нового фильма бондианы начнутся в следующем году

В числе потенциальных режиссеров называются имена Стива Маккуина и Дени Вильнева

Несмотря на официальное отсутствие режиссера, Amazon MGM Studios постепенно готовится к работе над новым фильмом о Джеймсе Бонде – по информации инсайдера Дэниэла Рихтмана, съемки проекта должны начаться в следующем году.

Блогер также заявил, что одним из потенциальных претендентов на главную роль является британский актер Аарон Пьер (РЕБЕЛ-РИДЖ). Пока неизвестно, встречался ли он уже с продюсерами грядущей картины или же просто находится в списке кандидатов.

Помимо этого, появились новые слухи о возможном режиссере: по сообщению World of Reel, в числе вероятных имен называются Стив Маккуин (12 ЛЕТ РАБСТВА, БЛИЦ), Фил Барантини («Переходный возраст»), Ян Деманж (’71) и Дени Вильнев.

Ранее инсайдеры утверждали, что работу может получить постановщик ГРАВИТАЦИИ Альфонсо Куарон, однако теперь появилась информация, что переговоры с режиссером не увенчались успехом.