Барбара Брокколи возглавит Национальную кино- и телевизионную школу Великобритании

Она станет первой женщиной на этой должности

Бывший продюсер бондианы Барбара Брокколи стала первой женщиной на посту президента Национальной кино- и телевизионной школы Великобритании (NFTS). Она сменит Дэвида Патнэма, который перейдет на почетную должность президента-эмерита.

В ближайшие дни на кампусе NFTS в Биконсфилде откроется здание имени Кабби Брокколи – отца Барбары и первого продюсера фильмов о Джеймсе Бонде. В нем разместятся учебные помещения и творческие пространства, а также первое в истории школы студенческое общежитие.

На протяжении почти 30 лет Барбара Брокколи вместе со своим сводным братом Майклом Уилсоном курировала производство фильмов об агенте 007 через компанию Eon Productions. Кроме того, они основали Лондонскую киноакадемию (London Screen Academy) – бесплатное учебное заведение для молодых людей от 16 до 19 лет, планирующих связать свою карьеру с кино и телевидением.

Фото: NFTS