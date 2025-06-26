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Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде

Автор: Илья Кувшинов

26 июня 2025

О его назначении официально сообщила Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios официально определилась с постановщиком нового фильма бондианы – им станет Дени Вильнев.

«Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о кино связаны с франшизой об агенте 007. Я рос на фильмах бондианы, смотрел их со своим отцом, начиная с ДОКТОРА НОУ с Шоном Коннери. Я обожаю Джеймса Бонда. Для меня это буквально сакральная территория. Поэтому я намерен открыть дорогу для его многих новых миссий, не забывая о традициях. Это огромная ответственность, но в то же время – огромная честь», – заявил он.

Пока неизвестно, когда Вильнев приступит к съемкам картины, однако инсайдеры утверждают, что сейчас уже ведутся поиски сценариста, который будет работать вместе с режиссером над новой главой франшизы.  

Фото: кадр со съемок фильма ПРИБЫТИЕ

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