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НМГ будет сотрудничать с Китаем в области ИИ-сервисов для кино и телевидения

Автор: БК

16 ноября 2026

Холдинг заключил стратегическое соглашение с компанией Guangdong Guangqing Technology Co., Ltd

16 ноября в Шэньчжэне в рамках мероприятий саммита стран АТЭС Национальная Медиа Группа (НМГ) и компания Guangdong Guangqing Technology Co., Ltd. заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в области ИИ-сервисов для кино и телевидения.

Оно направлено на углубление практического сотрудничества России и Китая в сфере искусственного интеллекта и цифрового аудиовизуального контента. Основным фокусом станут короткие сериалы, трейлеры для кино и телевидения, реклама и культурно-креативный контент.

«Подписание соглашения с Guangdong Guangqing Technology – важный шаг в расширении и укреплении лидерства НМГ в технологической сфере на медиарынке. Мы создаем практическую основу для трансфера передовых ИИ-решений в Россию, совместной разработки контента и ускорения цифровой трансформации глобальной медиаиндустрии. Это открывает новые возможности для российских медиакомпаний», – отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Отмечается, что стороны планируют совместно развивать инновации в цифровом кино- и телеконтенте, а также прорабатывают возможности использования работы с авторскими правами на нейросетевой контент.

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