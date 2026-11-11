Официальная касса России: «Рождение империи» сохранило лидерство

Историческая драма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ сохранила первенство в российском прокате, заработав 177 млн рублей. Общая касса проекта достигла 592 млн рублей, число зрителей – 1,198 млн. Во второй уикенд выручка картины сократилась на 25%, что меньше, чем было у БИТВЫ МОТОРОВ (-28,1%). Праздничная среда принесла фильму дополнительные 110 млн рублей, и это позволило ему обогнать по динамике ту же БИТВУ МОТОРОВ (567 млн рублей и 1,075 млн зрителей за тот же период).

В свою очередь, приключенческий экшн БИТВА МОТОРОВ на пятой неделе поднялся с четвертого на второе место, заработав 82,6 млн рублей и показав падение на 32,9% к кассе предыдущего уикенда. Общий бокс-офис проекта составил 1,137 млрд рублей, посещаемость – 2,173 млн. Среди самых успешных официальных релизов этого года картина с Иваном Янковским и Юрой Борисовым занимает восьмое место, чуть уступая ХОЛОПУ 3 (1,199 млрд). В среднем на сеансы приходило 20 человек, что стало самым высоким показателем в первой десятке.

Третье место досталось теневым проектам во главе с новым триллером КИТ: ВО ТЬМЕ ГЛУБИН. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 82,2 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов

Фэнтези ЧУДО-ЮДО на третьей неделе опустилось со второго на четвертое место, освоив 61 млн рублей. Выручка в сумме выросла до 496 млн рублей, число зрителей – до 1,242 млн. Фильм с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой опережает динамику сказочной картины ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (435 млн рублей и 1,151 млн зрителей после трех уикендов).

Семейная комедия СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ с кассой в 54 млн рублей замкнула первую пятерку. Общий бокс-офис релиза составил 464 млн, посещаемость – 1,235 млн. Проект обогнал тотал недавнего фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (410 млн рублей и 1,099 млн зрителей).

Перевыпуск третьей картины вампирской франшизы, СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ, начал работу с 52,7 млн рублей за 91,4 тысячу проданных билетов. Результат оказался заметно ниже цифр повторных релизов предыдущих частей – СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (80,2 млн рублей и 143 тысячи зрителей) и СУМЕРЕК (164 млн рублей и 288 тысяч зрителей).

Седьмое место заняла новая фэнтези-мелодрама ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ с кассой в 42,7 млн и посещаемостью в 68,9 тысячи зрителей. Фильм с Оливией Колман и Александром Скарсгардом показал второй старт в истории дистрибьютора «Про:взгляд», чуть уступив сборам триллера ВЫХОД 8 (42,9 млн рублей и 80 тысяч зрителей). Новинка обошла прошлогоднюю картину УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (37,8 млн рублей и 62 тысячи зрителей) того же прокатчика и выходившую в этом году ОБСЕССИЮ (38,4 млн рублей и 68 тысяч зрителей). Вместе с превью-показами и праздничной средой выручка проекта достигла 52,6 млн рублей. Москва принесла картине 32,1%, что выше доли ГОРНИЧНОЙ (27,6%) и ОБСЕССИИ (26,7%), но меньше показателей лент УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (41,1%) и ВОТ ЭТО ДРАМА! (37,5%).

«К таким стартовым результатам привела синергия успеха международной кампании проекта, мемоемкость маркетинговых элементов, «сарафанный» потенциал картины и своевременное вовлечение кинотеатров, верные акценты в стратегии продвижения и сплоченность команды, – объяснила генеральный директор компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко. – А также привлекательный сплав жанров в зрительской комбинации (романтика, фэнтези, комедия, сказка), статусная оболочка, правильное сегментирование аудитории с разведением креативов и инструментов коммуникации, попадание фильма в «боли» женской зрительской аудитории, которая на данный момент превалирует среди киноходящей публики».

С восьмой строчки начало работу фэнтези ЖИВАЯ КНИГА, освоившее 38,8 млн и привлекшее 92 тысячи зрителей. Такой старт сопоставим с другими семейными релизами «Атмосферы Кино» этого года – РОБОНЯНЯ (39,6 млн рублей и 115 тысяч зрителей) и ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (39 млн рублей и 95 тысяч зрителей). Вместе с праздничным 4 ноября касса новинки достигла 56,6 млн, число проданных билетов – 135 тысяч.

В первой десятке наибольшее падение показала сказка МОРОЗКО (-58,8%), опустившись с шестого на девятое место с выручкой 36,8 млн. Общий бокс-офис составил 332 млн рублей, количество зрителей – 904 тысячи. Картина чуть уступает в денежном выражении тоталу ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ 2 (338 млн рублей и 835 тысяч зрителей).

Десятку самых кассовых проектов замкнула экранизация романа Виктора Гюго ОТВЕРЖЕННЫЕ, заработавшая на старте 14,1 млн рублей и привлекшая 21 тысячу зрителей. Новинка обогнала французские ленты этого года ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ (10,2 млн рублей и 16 тысяч зрителей) и ГУРУ (9,3 млн рублей и 14 тысяч зрителей), но заметно уступила экранизации романа Александра Дюма ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (56,9 млн рублей и 114 тысяч зрителей).

Также в прокат вышли экшн-триллер с Сэмюэлем Л. Джексоном ЗВЕРЬ (11-е место, 10 млн рублей и 17,4 тысячи зрителей), криминальная драма с Лео Вудаллом НАСТРОЙЩИК (14-е место, 8,8 млн рублей и 14,5 тысячи зрителей), южнокорейский хоррор ПРОКЛЯТИЕ САЛЬМОКДЖИ (16-е место, 8,1 млн и 16,2 тысячи зрителей), криминальная драма с Илларионом Маровым и Елизаветой Базыкиной НАВАР (18-е место, 7,1 млн рублей и 13,2 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 721 млн рублей, с учетом стран СНГ – 756 млн рублей. Это на 24,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 0,04% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировало фэнтези ГОРЫНЫЧ.

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

11.11.2026 Автор: Рая Башинская