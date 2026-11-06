top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать

Предварительная касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

6 ноября 2026

Лучшей новинкой стал перевыпуск фильм «Сумерки. Сага. Затмение»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стал исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Фильм Андрея Кравчука записал на свой счет еще порядка 20 млн рублей (47 тысяч зрителей), что к концу уикенда должно обеспечить ему 130-140 млн рублей.

Со второй строчки чарта начала прокат лучшая премьера недели – перевыпуск фильма СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ (KAP). Проект стартовал заметно слабее предшественника: результат в районе 9,7 млн рублей (17,7 тысяч зрителей) позволяет рассчитывать на 45-50 млн рублей по итогам первой ноябрьской недели.

Британская фэнтези-драма ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (PVZGL) расположилась на четвертой строчке чарта. Новинка освоила чуть больше 5 млн рублей, что за четыре дня проката должно принести около 30-35 млн рублей.

Отечественная семейная картина ЖИВАЯ КНИГА (AK) начала прокат с восьмого места в таблице лучших релизов четверга. Благодаря высокому семейному множителю, заработанные ею 2,5 млн рублей должны превратиться в 25-30 млн рублей к концу уикенда.

Замкнул топ-10 американский боевик ЗВЕРЬ (NMG) с Сэмюэлем Л. Джексоном с результатом в районе 1,6 млн рублей. К вечеру воскресенья в активе новинки может оказаться 8-10 млн рублей.

Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Международная касса: «Одиссея» стала самым успешным международным релизом Universal
Подробнее
Okko рассказал о новинках ноября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 26 октября по 1 ноября 2026 года
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» уверенно лидирует
Подробнее
От книжных продаж до международных сделок: на «Читке 5.0» обсудили экономику экранизаций
Подробнее
«Сказка еще не закончилась»: на «Читке 5.0» обсудили будущее жанрового кино
Подробнее
На «Читке 5.0» обсудили, какие литературные истории интересны киноиндустрии
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября
Подробнее
В Санкт-Петербурге состоялась премьера фильма «Александр I»
Подробнее
Премия «Ника» открыла прием заявок
Подробнее
Компания «КиноЦех» займется самостоятельным прокатом своих фильмов в Беларуси
Подробнее
Касса России: «Рождение империи» возглавило прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» ожидаемо выигрывает уикенд
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 ноября
Подробнее
На Открытом Дне АВК обсудят инициативу о введении входного взноса за иностранные фильмы
Подробнее
«Битва моторов» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Минкультуры предложило ввести балльную систему предварительной оценки заявок на господдержку кино
Подробнее
Wildberries рассказал о сотрудничестве с онлайн-кинотеатром Wink
Подробнее
Американская касса: Прокат возглавил документальный фильм «Увидеть все»
Подробнее