Предварительная касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать

Лучшей новинкой стал перевыпуск фильм «Сумерки. Сага. Затмение»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стал исторический эпик РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Фильм Андрея Кравчука записал на свой счет еще порядка 20 млн рублей (47 тысяч зрителей), что к концу уикенда должно обеспечить ему 130-140 млн рублей.

Со второй строчки чарта начала прокат лучшая премьера недели – перевыпуск фильма СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ (KAP). Проект стартовал заметно слабее предшественника: результат в районе 9,7 млн рублей (17,7 тысяч зрителей) позволяет рассчитывать на 45-50 млн рублей по итогам первой ноябрьской недели.

Британская фэнтези-драма ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (PVZGL) расположилась на четвертой строчке чарта. Новинка освоила чуть больше 5 млн рублей, что за четыре дня проката должно принести около 30-35 млн рублей.

Отечественная семейная картина ЖИВАЯ КНИГА (AK) начала прокат с восьмого места в таблице лучших релизов четверга. Благодаря высокому семейному множителю, заработанные ею 2,5 млн рублей должны превратиться в 25-30 млн рублей к концу уикенда.

Замкнул топ-10 американский боевик ЗВЕРЬ (NMG) с Сэмюэлем Л. Джексоном с результатом в районе 1,6 млн рублей. К вечеру воскресенья в активе новинки может оказаться 8-10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ