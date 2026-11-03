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«Битва моторов» заработала миллиард рублей в российском прокате

Автор: БК

3 ноября 2026

Покорение знакового рубежа случилось на 27-й день проката

Согласно данным ЕАИС на 16:30 (мск) 3 ноября кассовые сборы приключенческого фильма БИТВА МОТОРОВ превысили 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Покорение знакового рубежа случилось на 27-й день проката. 

«В последние годы мы много говорим об успехе сказок в российском кинопрокате, и совершенно заслуженно. Но миллиард БИТВЫ МОТОРОВ – ещё одно доказательство того, что зрителю интересны самые разные жанры, если за ними стоят сильная история, талантливая команда и большой кинематографический масштаб. Особенно приятно, что в основе этого фильма лежат реальные события и судьбы людей, которые больше ста лет назад верили в будущее отечественного автомобилестроения, когда сама эта идея многим казалась фантастикой. Сегодня их история собирает миллиард в кинотеатрах. Для нас это важный результат и подтверждение того, что российское кино может успешно работать с самыми разными сюжетами. Мы намерены и дальше развивать это направление, создавать большие зрительские проекты и расширять жанровые границы отечественного кинематографа», – заявила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

Фильм стал 46-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и седьмой – за 2026 год. Ранее этот порог перешагнули ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО, БУРАТИНО, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, ХОЛОП 3 и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК.

Фото: кадр из фильма БИТВА МОТОРОВ

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