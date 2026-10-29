Майя Манерова покидает пост вице-президента по репертуарному планированию киносети «КАРО»

Планирование репертуара сети переходит под руководство Ирины Пажетных

Ведущая федеральная киносеть «КАРО» объявляет об уходе Майи Манеровой с поста вице-президента по репертуарному планированию после девяти лет работы в компании.

«За время работы Майи Манеровой компания укрепила позиции в области формирования репертуарной политики, выстраивания отношений с кинодистрибьюторами и планирования прокатных слотов. Под ее руководством сектор репертуарного планирования внес значительный вклад в развитие сети и реализацию ключевых прокатных проектов, а проект КАРО/АРТ перешел из ниши серийных показов к статусу проекта с ежегодным международным кинофестивалем. Мы благодарим Майю за совместную работу и желаем ей успехов», — заявила генеральный директор «КАРО» Ольга Зинякова.

С 1 ноября 2026 года планирование репертуара, проект КАРО/АРТ и продажи кинорекламы переходят под руководство Ирины Пажетных. Ирина имеет 20-летний опыт работы в кинотеатральном бизнесе, построив карьеру с позиции контролера до руководителя отдела репертуарного планирования.