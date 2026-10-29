top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Майя Манерова покидает пост вице-президента по репертуарному планированию киносети «КАРО»

Майя Манерова покидает пост вице-президента по репертуарному планированию киносети «КАРО»

Автор: БК

29 октября 2026

Планирование репертуара сети переходит под руководство Ирины Пажетных

Ведущая федеральная киносеть «КАРО» объявляет об уходе Майи Манеровой с поста вице-президента по репертуарному планированию после девяти лет работы в компании.

«За время работы Майи Манеровой компания укрепила позиции в области формирования репертуарной политики, выстраивания отношений с кинодистрибьюторами и планирования прокатных слотов. Под ее руководством сектор репертуарного планирования внес значительный вклад в развитие сети и реализацию ключевых прокатных проектов, а проект КАРО/АРТ перешел из ниши серийных показов к статусу проекта с ежегодным международным кинофестивалем. Мы благодарим Майю за совместную работу и желаем ей успехов», — заявила генеральный директор «КАРО» Ольга Зинякова. 

С 1 ноября 2026 года планирование репертуара, проект КАРО/АРТ и продажи кинорекламы переходят под руководство Ирины Пажетных. Ирина имеет 20-летний опыт работы в кинотеатральном бизнесе, построив карьеру с позиции контролера до руководителя отдела репертуарного планирования.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве прошла презентация нового сезона ТНТ
Подробнее
КИОН рассказал о новинках ноября
Подробнее
Триквел «Дюны» и новые «Мстители» будут разведены по датам в прокате СНГ
Подробнее
Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 19–25 октября 2026 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Битва моторов» снова первая
Подробнее
ТНТ представил сезон-2027
Подробнее
Касса России: «Битва моторов» продолжает лидировать
Подробнее
Второй блок конференции «Медиабизнес» был посвящен контенту
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» не отдала лидерство амбициозным новинкам
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино на 2027 год
Подробнее
Вдруг нам это понравится: перспективы young adult-экранизаций в России
Подробнее
Касса четверга: «Битва моторов» остается впереди всех
Подробнее
В Москве прошла конференция «Медиабизнес», организованная изданием «Ведомости»
Подробнее
Международная касса: «Клэйфейс» стартовал на уровне «Чужой мамы»
Подробнее
Amazon MGM Studios готовится назвать имя нового Джеймса Бонда
Подробнее
Кинофестиваль «Послание к человеку» назвал победителей
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за девять месяцев 2026 года
Подробнее
Илон Маск может приобрести долю в Paramount Warner Bros.
Подробнее
Александр Жаров: «Важна эффективная монетизация всей аудитории через все каналы»
Подробнее