В Санкт-Петербурге эксперты обсудили, как ИИ меняет кино и анимацию

В рамках трека «Креативный код. Технологии» состоялась специальная дискуссия

28 октября в Лахта Центре состоялась сессия «Экран будущего: технологическая трансформация кино и анимации». Мероприятие прошло в рамках трека «Креативный код. Технологии», организованного ПАО «Газпром» и Минэкономразвития в рамках Дней креативной экономики. Сессия была проведена при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга».

Модераторами сессии выступили заместитель генерального директора Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Кирьян и актер Сергей Бурунов. Спикерами стали генеральный продюсер 1-2-3 Production Артем Михалков, генеральный директор ГК «РИКИ» Юлия Немчина, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, кинорежиссер, сценарист Алексей Герман-мл. и медиапродюсер, основатель международного конкурса ИИ-кино MyFilm48 Павел Перегудов.

Участники обсудили, как ИИ, виртуальное производство и высокие технологии меняют полный цикл создания контента – от сценария до дистрибуции, как они помогают создавать визуальные решения, ускорять этапы и реализовывать ранее слишком дорогие или сложные идеи. Открывая сессию, Анжелика Кирьян отметила, что искусственный интеллект, безусловно, помогает создавать визуальные решения, ускорять отдельные этапы и пробовать то, что раньше было слишком дорого или сложно. Однако она подчеркнула, что если производить контент становится легче, то это еще не означает, что становится легче придумать хорошую историю или найти своего зрителя.

Артем Михалков назвал фразу «На посте поправим» одной из самых дорогих в современном кино. Ошибка планирования может обернуться не просто доработкой, а необходимостью проведения полноценной экстренной смены. По его мнению, сегодня в индустрии наблюдается дефицит не технологий, а специалистов, способных работать на стыке цифровых решений и привычной аналоговой съемки: например, VFX-супервайзеров, понимающих драматургию, или операторов, владеющих тонкостями работы с генеративными фонами и LED-экранами.

По мнению Гавриила Гордеева, ИИ не заменит человека, однако сам человек может стать ненужным другому человеку, поскольку общение с нейропомощниками и ботами способно разучить людей взаимодействовать друг с другом. В кино же ИИ становится инструментом в руках профессионала, а в производстве контента образуется отдельный цех и отдельная инфраструктура, которая ускоряет процесс работы и повышает вариативность экспериментов, но пока влияет на бюджеты лишь косвенно – через сокращение времени. Помимо повышения ответственности авторов, использующих ИИ, важно уделять внимание культуре и духовному воспитанию. Проблемы начнутся тогда, считает Гордеев, когда зритель перестанет различать настоящее искусство и генеративный контент.

Павел Перегудов, отвечая на вопрос о влиянии генеративных инструментов, отметил, что они сделали эффектную картинку доступной, из-за чего она перестает быть дефицитом, но им становится смысл: история, авторский взгляд и решение, ради которого зритель остается до финальных титров. По итогам регулярного проводимого фестиваля MyFilm48 эксперт отмечает: выигрывает не тот, у кого лучше нейросеть или кто лучше освоил инструменты, а тот, кому действительно есть что сказать.

Юлия Немчина подчеркнула, что в ГК «Рики» рассматривают искусственный интеллект не как угрозу, а как ускоритель производства, и их специалисты уже активно используют технологии для решения рутинных задач. В то же время Немчина назвала ИИ умным ассистентом, а не автором смыслов, поскольку финальная анимация, динамика движений и эмоции героев все еще требуют ювелирной ручной проработки.

Алексей Герман-мл. отметил, что, с одной стороны, развитие технологий искусственного интеллекта может помочь российскому кино выйти на новый технологический уровень, снизить бюджеты и перейти на следующую технологическую ступень. С другой, режиссер человека технология на данный момент не работает, ведь люди сопереживают узнаваемому и уникальному.

«Для нашего холдинга очень важна коллаборация технологий и творчества наших авторов, поэтому особенно ценно, что мы стали соорганизаторами этой сессии. Убежден: именно в таком широком диалоге формируются отраслевые стандарты применения ИИ, учитывающие интересы как творческих людей, так и технологических компаний», – подвел итоги встречи директор по коммуникациям «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Кормухин.