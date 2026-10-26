Обзор новинок проката на уикенде 29 октября – 1 ноября

На статус фильма-события претендует новая историческая картина РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Центром привлечения внимания выступают как обещанные в роликах масштабные батальные сцены, так и сама фигура Петра Первого – пожалуй, самого популярного правителя в России из переносимых на киноэкран. Дорогой продакшн и целое созвездие популярных артистов, включающее Александра Горбатова, Милоша Биковича, Алексея Гуськова и многих других, позволяют развернуть заметную промокампанию при участии «России 1». Фильм способен привлечь в одинаковой мере взрослую аудиторию и коллективные школьные походы – рейтинг 12+ к этому располагает. Совокупность этих факторов позволяет рассчитывать на стартовые сборы на уровне других исторических лент: ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (161 млн рублей и 388 тысяч зрителей) и СЕРДЦЕ ПАРМЫ (135 млн рублей и 420 тысяч зрителей).

Для взыскательной публики в прокате окажется победитель Каннского кинофестиваля, драма ФЬОРД (RUR), способная привлечь не только поклонников исполнителей главных ролей, Себастиана Стэна и Ренаты Реинсве, или ценителей творчества режиссера Кристиана Мунджиу, но и более аудиторию, которая следит за трендами мирового кинематографа. Продолжительная по хронометражу картина говорит на сложные темы, из-за чего может спровоцировать противоречивый, а, значит, дискуссионный, «сарафан». При таком раскладе фильм обладает потенциалом работать вдолгую на вечерних сеансах. Кассовыми референсами видятся ОТЕЦ МАТЬ СЕСТРА БРАТ (14,8 млн рублей и 18 тысяч зрителей на старте) и АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (10,2 млн рублей и 22 тысячи зрителей за первые выходные).

Вероника Скурихина: «В сухом остатке ФЬОРД оказывается той самой фестивальной драмой, в чьих силах сформировать максимально противоречивый «сарафан» не только за счет темы, способной встряхнуть и запустить дискуссию, но и за счет самого качества просмотра: на русском или с субтитрами, в кинотеатре или дождаться на платформе, с обсуждением кинокритиков или разобраться самостоятельно».

Анимационная новинка на этой неделе также в большей степени претендует на внимание взрослой аудитории, которая составляет костяк поклонников пластилиновой франшизы про барашка Шона. Новая часть, БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG), выходит в плотном окружении более понятных семейной аудитории холдоверов. Однако способна привлечь не только фанатский пул, но и детей, которых привлечет нестандартное визуальное решение – рейтинг 6+ и понятные без слов приключения героя к этому располагают. Ориентирами на старте выступают БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (13,1 млн рублей и 58 тысяч зрителей) и ЛЕС ЧУДЕС (14,1 млн рублей и 47 тысяч зрителей).

Также в прокат выйдут комедия БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ В КОМЕДИ ФРАНСЕЗ (UNID/COOL), перевыпуск драмы Андрея Тарковского ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (INK), китайская анимация МАЛЕНЬКИЕ ДЕМОНЫ ПУТЕШЕСТВУЮТ НА ЗАПАД (CPF), драма с фестиваля «Новое движение» МЕНЯ ПОЖИРАЕТ СОБСТВЕННАЯ КРОВАТЬ (VRT) и фильм ужасов СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ (EXP).

В пиратском сегменте станет доступен комикс-хоррор КЛЭЙФЕЙС, способный привлечь внимание взрослой аудитории, но не в том объеме, чтобы оказать существенное влияние на кассу.



Фото: кадр со съемочной площадки фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

26.10.2026 Автор: Вероника Скурихина