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«Альфа-банк» запустит собственный видеосервис

Автор: БК

20 октября 2026

Руководителем новой платформы станет Евгений Гуцал

«Альфа-банк» собирается до конца текущего года открыть собственную видеоплатформу. Об этом изданию РБК рассказал источник на медиарынке.
 
Руководителем нового проекта станет Евгений Гуцал. Ранее он занимал пост директора по контенту в одном из департаментов объединенной структуры Wildberries & Russ, а также возглавлял группу оригинального контента в «Дзене».
 
Основным наполнением будущего сервиса станут видеоролики, созданные с помощью нейросетей, микросериалы и различные шоу со звездами.

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