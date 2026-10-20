«Альфа-банк» запустит собственный видеосервис
Автор: БК
20 октября 2026
Руководителем новой платформы станет Евгений Гуцал
«Альфа-банк» собирается до конца текущего года открыть собственную видеоплатформу. Об этом изданию РБК рассказал источник на медиарынке.
Руководителем нового проекта станет Евгений Гуцал. Ранее он занимал пост директора по контенту в одном из департаментов объединенной структуры Wildberries & Russ, а также возглавлял группу оригинального контента в «Дзене».
Основным наполнением будущего сервиса станут видеоролики, созданные с помощью нейросетей, микросериалы и различные шоу со звездами.
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