«Альфа-банк» запустит собственный видеосервис

Руководителем новой платформы станет Евгений Гуцал

«Альфа-банк» собирается до конца текущего года открыть собственную видеоплатформу. Об этом изданию РБК рассказал источник на медиарынке.



Руководителем нового проекта станет Евгений Гуцал. Ранее он занимал пост директора по контенту в одном из департаментов объединенной структуры Wildberries & Russ, а также возглавлял группу оригинального контента в «Дзене».



Основным наполнением будущего сервиса станут видеоролики, созданные с помощью нейросетей, микросериалы и различные шоу со звездами.