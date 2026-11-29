Новая дата мелодрамы «По осколкам твоего сердца», уход «Пиковой дамы» из «новогодней битвы» и другое

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» сдвинула на более ближнюю дату мелодраму ПО ОСКОЛКАМ ТВОЕГО СЕРДЦА – продолжение фильма с Вероникой Журавлевой и Даниэлем Вегасом выйдет в прокат 16 сентября 2027 года, а не 14 октября 2027-го.

«Киномания» убрала из прокатной сетки боевик ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» с Лиамом Нисоном, потому что лента не получила прокатное удостоверение. Фильм должен был выйти в прокат 26 ноября.

«Наше кино» сдвинуло отечественный хоррор ПИКОВАЯ ДАМА: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ с 31 декабря на 4 февраля 2027 года, а фильм ужасов ПОРЧА. ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ – с 4 на 25 февраля 2027 года.

«Экспонента Фильм» заявила сразу семь новинок – ДРУГ (11 марта 2027 года), SIRIUS (8 апреля 2027 года), THE QUEEN OF FASHION (29 апреля 2027 года), LEFT SEAT (3 июня 2027 года), LASSIE AND THE WILD BEAR (17 июня 2027 года), TWISTED (15 июля 2027 года) и ON THE EDGE (19 августа 2027 года). Комедийный триллер ТРЕВОЖНЫЕ ЛЮДИ переместился с 7 января 2027 года на 25 ноября 2027-го, мультфильм ВЫСОКО В ОБЛАКАХ – с 4 февраля 2027 года на 4 ноября 2027-го, хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. КРАСНАЯ НИТЬ – с 11 марта 2027 года на 25 февраля 2027 года и анимационный проект DUDLEY & THE INVASION OF THE SPACE SLUGS – с 15 июля 2027 года на 6 мая 2027-го.

«Про:взгляд» поставил на 11 февраля 2027 года драму Александра Котта ГОЛЕМ. Картина была удостоена приза за лучшую мужскую роль на фестивале «Маяк». Также 11 марта 2027 года компания выпустит новый фильм от режиссера АМЕЛИ Жан-Пьера Жене – драму ПОМЕНЯЙ ВОДУ ЦВЕТАМ.

Компания Ray of Sun Pictures заявила на 17 декабря комедийное фэнтези НА ХОД НОГИ с Иваном Охлобыстиным и Владимиром Сычевым.

Шесть новинок анонсировала «Кинологистика». В их числе – DEAD HOWLING (11 февраля 2027 года), СОМНИЯ. ПРОКЛЯТИЕ РАЙЛИ (25 февраля 2027 года), MOUNT CHIAK (11 марта 2027 года), КОРОЛЬ-ОРЕЛ (18 марта 2027 года), ПОДВОДНАЯ БРАТВА. РОЖДЕНИЕ ДРАКОНА (1 апреля 2027 года) и АСТРАЛ. ДУХИ ДЖУНГЛЕЙ (8 апреля 2027 года). Ряд проектов дистрибьютора обзавелся новыми датами: ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. СЕКРЕТ КУКЛЫ переехал с 14 на 7 января 2027 года, ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗАМКА – с 7 января 2027 года на 18 февраля 2027 года, ДОСТАВКА – с 21 января 2027 года на 18 февраля 2027 года, ПОДВОДНЫЙ ПАТРУЛЬ: ОСТРОВ ПРИКЛЮЧЕНИЙ – с 18 февраля 2027 года на 14 января 2027 года, а также ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. ИСЧЕЗНУВШИЕ – с 11 февраля 2027 года на 28 января 2027 года.

«Пионер» поставил на 21 января 2027 года японскую ленту ОДИН ТАНЕЦ, а на 25 февраля 2027 года – хоррор ГОРОД МЕРТВЕЦОВ.

«Уорлд Пикчерз» заявил на 18 февраля 2027 года фильм ужасов КУКЛА. НАСЛЕДИЕ АННАБЕЛЬ.

«Центр кино» поставил на 11 марта 2027 года семейное фэнтези ДЕДА И ВОЛШЕБНАЯ КНИГА с Сергеем Никоненко.

Фото: кадр со съемок фильма ПО ОСКОЛКАМ ТВОЕГО СЕРДЦА