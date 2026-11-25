«Голодные игры» уверенно возглавят таблицу
|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ
|AK
|2000
|650 000 000
|7 904 658
|325 000
|-
|2
|РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
|CP
|800
|50 000 000
|608 051
|62 500
|-49
|3
|АЛЕКСАНДР I
|CP
|1500
|45 000 000
|547 246
|30 000
|-
|4
|ДЕДМОБИЛЬ
|CAO
|1800
|36 000 000
|437 796
|20 000
|-48
|5
|КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО
|AK
|2100
|32 000 000
|389 152
|15 238
|-36
|6
|РОККИ – ЭТО Я
|EXP
|1200
|32 000 000
|389 152
|26 667
|-37
|7
|ДВОРНЯШКА
|VLG
|2000
|25 000 000
|304 025
|12 500
|-
|8
|БИТВА МОТОРОВ
|CP
|500
|25 000 000
|304 025
|50 000
|-45
|9
|УВИДЕТЬ ВСЕ
|VLG
|400
|23 000 000
|279 703
|57 500
|-40
|10
|ЛИЛЯ
|AK
|500
|22 000 000
|267 542
|44 000
|-26
|940 000 000
|11 431 351
После довольно продолжительного затишья предстоящий уикенд ознаменуется выходом настоящего голливудского блокбастера – приключенческой фантастики ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ (AK). Новинка демонстрирует высочайший уровень предпродаж, что позволяет рассчитывать на стартовые сборы в районе 600-700 млн рублей.
Документально-игровая картина АЛЕКСАНДР I (CP), судя по предварительным показателям, выступит на уровне предыдущих частей франшизы и заработает около 40-50 млн рублей.
Для самой юной аудитории в прокат выходит анимационный проект ДВОРНЯШКА (VLG), который может собрать за первые четыре дня порядка 25 млн рублей.
Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ
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25.11.2026 Автор: БК