После довольно продолжительного затишья предстоящий уикенд ознаменуется выходом настоящего голливудского блокбастера – приключенческой фантастики ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ (AK). Новинка демонстрирует высочайший уровень предпродаж, что позволяет рассчитывать на стартовые сборы в районе 600-700 млн рублей.

Документально-игровая картина АЛЕКСАНДР I (CP), судя по предварительным показателям, выступит на уровне предыдущих частей франшизы и заработает около 40-50 млн рублей.

Для самой юной аудитории в прокат выходит анимационный проект ДВОРНЯШКА (VLG), который может собрать за первые четыре дня порядка 25 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ

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25.11.2026 Автор: БК