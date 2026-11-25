Релиз ленты был намечен на 26 ноября

Боевик ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» с Лиамом Нисоном и Закари Ливаем не выйдет в российский прокат – по информации Cinemaplex, Минкультуры отказало в выдаче фильму прокатного удостоверения.

Представители дистрибьюторов «Киномания» и RWV Film воздержались от комментариев. Релиз ленты был намечен на 26 ноября. За сутки до стартовой даты компании выпустили рассылку об уходе проекта из прокатной сетки.

Картина рассказывает о группе бывших сотрудников ЦРУ, преследуемых последствиями провальной миссии в Афганистане. Они отправляются в самое сердце Тегерана, чтобы провести рискованную спасательную операцию, которая становится их последним шансом на искупление.

Фото: кадр из фильма ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»