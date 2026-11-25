Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Операция «Возмездие»
Автор: БК
25 ноября 2026
Релиз ленты был намечен на 26 ноября
Боевик ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» с Лиамом Нисоном и Закари Ливаем не выйдет в российский прокат – по информации Cinemaplex, Минкультуры отказало в выдаче фильму прокатного удостоверения.
Представители дистрибьюторов «Киномания» и RWV Film воздержались от комментариев. Релиз ленты был намечен на 26 ноября. За сутки до стартовой даты компании выпустили рассылку об уходе проекта из прокатной сетки.
Картина рассказывает о группе бывших сотрудников ЦРУ, преследуемых последствиями провальной миссии в Афганистане. Они отправляются в самое сердце Тегерана, чтобы провести рискованную спасательную операцию, которая становится их последним шансом на искупление.
Фото: кадр из фильма ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»
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