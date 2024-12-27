Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за 2024 год

К середине декабря объем рынка кинопроката превысил 43 млрд рублей

В интервью «Интерфаксу» министр культуры Ольга Любимова представила свежую статистику по российскому рынку кинопроката в 2024 году.

По ее словам, к середине декабря объем рынка кинопроката превысил 43 млрд рублей (рост 16% год к году), из которых 33 млрд пришлось на долю отечественного кино (на 24% больше, чем в 2023-м). Доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате, в свою очередь, составила 78%.

Министр также добавила, что совокупный объем рынка всего кинопроката по итогам 2024 года составит порядка 45 млрд рублей. Помимо этого, Любимова напомнила, что сразу восемь российских фильмов в этом году превысили отметку в 1 млрд рублей.

По данным БК на 22 декабря, общий сбор кинотеатрального рынка России в 2024 году составил 41,4 млрд рублей: на долю российского кино пришлось 27,2 млрд и 14,2 млрд – на долю зарубежного. Общая посещаемость составила 113,9 млн человек – из них отечественные фильмы посетило 77,5 млн зрителей.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой