Минкультуры требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей

Следующее судебное заседание по делу назначено на 14 августа

Министерство культуры России потребовало взыскать с «Союзмультфильма» порядка 60 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Арбитражный суд Москвы в составе судьи Уточкина И. Н. рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления министерства культуры к АО «Киностудия Союзмультфильм» о взыскании денежных средств (субсидии) в размере 60 млн рублей и процентов за пользование денежными средствами в размере 71 102 268,75 рублей. Суд определил принять исковое заявление к производству судьи Уточкина И. Н. и возбудить производство», – сказано в документе.

В документах не уточняется, о какой именно субсидии идет речь. Тем не менее, в 2012 году киностудия получила около 60 млн рублей от Минкультуры на покупку новой техники, специального оборудования, а также сохранение и модернизацию имущественного комплекса.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 14 августа.