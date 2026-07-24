Чебурашка в убежище: итоги российского онлайн-проката за первое полугодие 2026 года

В сегменте полнометражного кино итоги полугодия четко показывают прямую взаимосвязь между кинотеатральными хитами и платформенными. В этом контексте важнее не столько то, какие фильмы заняли первую строчку, сколько представленность одного и того же тайтла в топах.

Безусловным лидером по этому критерию стал ЧЕБУРАШКА 2, сохранивший присутствие на шести платформах из семи участвующих в рейтинге, исключением оказался «Кинопоиск». Первое место на Start у семейного приключенческого фэнтези объясняется не только популярностью картины, но и участием стриминга в ее производстве, поясняет Илья Алексеев: «Start изначально развивался как платформа со ставкой на проекты собственного производства, и этот подход остается неизменным. Основу нашего предложения для зрителей составляют оригинальные проекты, созданные нашей студией и продакшном или в партнерстве с другими онлайн-кинотеатрами». Эта стратегия объясняет попадание исключительно в рейтинг упомянутого онлайн-кинотеатра и других кинокартин – первого ЧЕБУРАШКИ (восьмое место) и ромкома СВОДИШЬ С УМА (седьмое место в полугодии и возвращение в топ-10 июня также на седьмое место).

Сразу четыре фильма – ГОРНИЧНАЯ, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС и НОВАЯ ТЕЩА – оказались в десятке лучших на пяти стримингах. Зарубежный хит не попал в топ Wink и Premier, так как эти платформы традиционно опираются на популярный российский продукт, и даже при наличии зарубежных фильмов в библиотеках они редко оказываются в топе зрительского внимания. «Исторически аудитория приходит на Premier именно за российским контентом. Это наше приоритетное направление работы. Поэтому топ просмотров стабильно включает в себя именно российские релизы», – констатирует Давид Кочаров. Примечательно, что на остальных площадках ГОРНИЧНАЯ по итогам полугодия заняла позиции исключительно в топ-5. Первое место ей отдали зрители «Иви», второе – КИОН и Start, третье и четвертое – на «Кинопоиске» и Okko соответственно.

Классическая сказка от Кинокомпании братьев Андреасян и модерновая сказка от студии «Медиаслово» соревновались друг с другом на «Кинопоиске» (пятое и шестое места), Okko (седьмое и десятое), «Иви» (пятое и седьмое) и КИОН, где расстановка сил оказалась в пользу вольного переложения истории Льюиса Кэрролла (третье и пятое места). Экранизация произведения А.С.Пушкина стала пятой на Wink, а фэнтези с Анной Пересильд – девятым на Premier.

НОВАЯ ТЕЩА оказалась наиболее популярным представителем комедийного жанра в киносегменте: восьмое место на «Иви», Okko и КИОН, девятое – на Start и четвертое – на Premier, куда пользователи осознанно идут за комедиями, тем более с участием звезды ГПМ Гарика Харламова.

По итогам полугодия в цифровом продолжении «новогодней битвы» ПРОСТОКВАШИНО обошло БУРАТИНО: экранизация произведений Эдуарда Успенского сохранила присутствие на четырех стримингах против двух у картины по сказке Алексея Толстого. И только на одном они напрямую пересеклись: пользователи Wink, отдающие в целом предпочтение семейным релизам, поставили приключения деревянного мальчишки на второе место, а Дяди Федора – на шестое. В Okko сказка производства «Арт Пикчерс Студии» стала шестой. А ПРОСТОКВАШИНО получило серебро на «Иви» и четвертые места на «Кинопоиске» и КИОН.

Июньские хиты ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО и КОММЕРСАНТ успели закрепиться и в топах полугодия, что лишний раз доказывает и их статус, и внимание аудитории к новинкам цифрового проката. Так же, как и в прошлом случае, пересечение интересов обнаружилось только на одной площадке – Start, где мелодрама собственного производства заняла пятое место, а драма от КИОН – шестое. На родной платформе у КОММЕРСАНТА также шестое место и седьмое – на «Кинопоиске». А вот экранизация романа Анны Джейн продолжила удивлять, заняв третье место по просмотрам полугодия на «Иви», восьмое – на Premier и девятое – на Wink.

Среди зарубежных релизов стоит отдельно отметить боевик УБЕЖИЩЕ (десятое место на «Кинопоиске» и девятое – на «Иви»), который демонстрирует устойчивый интерес российской аудитории к отдельному поджанру «боевики с Джейсоном Стэйтемом», о чем говорит в том числе и Ксения Болецкая: «Зарубежный контент востребован – два тайтла вошли в число абсолютных лидеров полугодия по количеству зрителей: ГОРНИЧНАЯ с почти 2,8 миллиона и ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 с 2,9 миллиона посмотревших. В основном фильмы, которые стали большими событиями в прокате, потом ставят рекорды и в онлайне. Но иногда бывают исключения. В этом полугодии, например, это УБЕЖИЩЕ с Джейсоном Стэйтемом (при довольно скромных кассовых сборах очень хорошие цифры у нас на платформе – почти 2 миллиона подписчиков)». Упомянутая экспертом ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 также осталась востребованной на двух площадках, но на более высоких позициях: второе место на «Кинопоиске» и Okko.

Уникальными выглядят первые места на Okko и КИОН. В случае с Okko наиболее просматриваемым стал приключенческий фильм ВОЛЧОК, в производстве которого стриминг принимал участие, и логично, что заинтересованные в просмотре зрители, даже просто вбивая название в поисковую систему, получали рекомендацию посмотреть картину с Евгением Ткачуком именно на платформе «Сбера». А лидерство военной драмы МАЛЫШ на КИОН четко транслирует интересы основной аудитории – это по-прежнему довольно «мужской» онлайн-кинотеатр с сильной патриотической составляющей.

Результатами работы сериального сегмента стали не только и не столько яркие тайтлы, сколько их доступность и подсвеченность для аудитории. Так, на «Кинопоиске» в десятке лучших оказался только один проект собственного производства. Для остальных платформа стала удобным способом посмотреть все интересное разом в одном месте. «Мы продолжили последовательно развивать нашу стратегию – «Кинопоиск» работает как платформа, а не только как онлайн-кинотеатр со своим каталогом, и становится точкой входа в лучший видеоконтент индустрии. Наша цель – помочь каждому, кто любит кино, легко найти фильм или сериал, который понравится именно ему, где бы этот фильм ни вышел, – описывает схему Ксения Болецкая. – За полугодие 15 миллионов подписчиков «Яндекс Плюса» посмотрели фильмы, сериалы и шоу на витринах «Амедиатеки», Start, «Смотрим», Первого канала, НТВ, «Мы» и ТНТ, не уходя с привычной площадки, в едином интерфейсе, с единой системой рекомендаций. В сериальном сегменте лидируют телевизионные проекты («Князь Андрей» от ВГТРК и ИРИ; проекты Russian Code «Трешка» и «Мистер Ноготь» – вслед за эфиром на СТС, «Универ. 15 лет спустя» от ТНТ). Контент ТНТ за полугодие посмотрело около 39 процентов всей аудитории «Кинопоиска»; проекты «Смотрим» – свыше 17 процентов, при этом витрина ТНТ появилась у нас раньше, еще в 2025 году, и за это время уже накопила большую аудиторию. Витрина «Смотрим» появилась позже, но мы видим, что подписки на него продаются у нас очень активно. Важно, что партнерский контент не живет «в резервации» конкретного раздела и своей витрины – он растворен в основном опыте платформы, и система рекомендаций и промоинструменты «Кинопоиска» доводят его до широкой аудитории. Вот, например, 65 фильмов и сериалов на «Кинопоиске» уже стали миллионерами в 2026 году, четырнадцать из них – проекты партнеров, то есть это каждый второй сериал-миллионер. Крупнейший по аудитории среди них – «Князь Андрей», его посмотрело более 3 миллионов подписчиков».

Okko остается верен концепции выпуска сериалов-событий, поэтому в десятке лучших за полугодие едва ли найдется проект середины прошлого года. Наиболее «старым» в чарте стал «Волшебный участок», премьера продолжения которого пришлась на ноябрь 2025 года, а пиковыми оказались зимние месяцы, включая новогодние праздники. В остальном список лидеров составлен из актуальных многосерийников 2026-го, среди которых невозможно не отметить некоторую общность: это преимущественно сюжетно и эмоционально сложные сериалы, которые непросто проглотить за пару вечеров. А лидер полугодия «След Чикатило» к тому же потенциально провоцирует к просмотру всех предыдущих сезонов, так как, несмотря на разные названия, все части этого триллера находятся в одной карточке.

Разнородным получилось смотрение на «Иви». Довольно сильная здесь женская аудитория возвела на пьедестал полугодия стартовавшую недавно «Историю ее служанки» и удерживает интерес к «Истории соблазна». Но и ценители детективов также находят подходящий для себя контент, впрочем, отдавая предпочтение многосезонным уверенным хитам вроде «Первого отдела», а не разовым проектам на неделю.



Роман Бобров, директор по контентной стратегии и аналитике онлайн-кинотеатра Иви отмечает, что палитру смотрения зрители обозначают сами, а задача стриминга заполнить ее правильными красками: "Мы продолжаем активно наполнять наши ключевые сегменты релевантным контентом для поддержания зрительского интереса и смотрения, а также развиваем новые — например, вертикальные мини-драмы и аудиосериалы. В целом, мы расширяем и делаем более разнообразным контентное предложение по всем ключевым сегментам, ориентируясь на разную аудиторию и ее интересы. Важным нашим достижением также стало укрепление партнерских отношений с другими онлайн-кинотеатрами и телеканалами. Это создало еще более прочную основу для развития и расширения контентного предложения Иви для зрителей".



Одним из наиболее сильных разделов независимой платформы является пакет сериалов для женской аудитории, который также можно сегментировать по стране произодства или направленности. И, пожалуй, важным изменением именно для этой площадки стало смещение акцентов в топаз с турецких мелодрам, которыми "Иви" славится, на российские. В прошлом месяце лидером стал сериал телеканала "Домашний", и это не первое попадание подобного контента в десятку наиболее востребованных сериалов. "Сериалы телеканала «Домашний» органично попадают в сегмент мелодрам на платформе. Высоким позициям «Берегов любви» в месячном топе также способствовало отличное программирование: премьерные показы в конце апреля и повторы в майские праздники, многосерийность проекта (12 серий против классических для «Домашнего» коротких 4-серийных историй). - комментирует феномен Бобров. - В целом на "Иви" представлен широкий спектр контентных сегментов: российские мелодрамы, детективы и криминальные сериалы, комедии, мультфильмы, фильмы, турецкие сериалы, дорамы, латиноамериканские сериалы, мини-драмы, аудиосериалы и так далее — этот отражает сегментный подход Иви, при котором каждый зритель находит контент под свой запрос".

Пользователи Wink не устают смотреть «Ландыши», которые в этом году собрали такое количество наград от профессионального сообщества, что вновь поднявшаяся к ним волна интереса выглядит логичной. А также традиционно сильны проекты СТС, библиотека которых – один из фундаментов библиотеки стриминга в целом.

КИОН очевидно нашел свое направление в сериальной среде: несмотря на то, что в отдельно взятые месяцы в топ-10 платформы входили сериалы НТВ и Пятого канала, по итогам полугодия оказалось, что пользователи в первую очередь включают КИОН ради авторских триллеров и детективов, таких как основанные на реальных событиях «Отпечатки», более мистический «Бар «Один звонок» и эротическая «Жизнь по вызову» – вечнозеленый хит, который мог снова оказаться востребованным благодаря работе Павла Прилучного в хите «Кинопоиска».

«Среди сериалов лидерами смотрения стали франшизы, – подводит итоги полугодия Илья Алексеев, гендиректор Start. – Мы уже несколько лет последовательно развиваем этот подход и видим, что зрители охотнее возвращаются к знакомым историям и героям. При этом успех франшиз нельзя объяснить только узнаваемостью бренда. Каждый следующий сезон должен подтверждать интерес аудитории качеством сценария, развитием персонажей и оставаться актуальным для зрителя. При сочетании этих «ингредиентов» франшизы не только удерживают аудиторию, но и привлекают новую. За первое полугодие мы выпустили пятнадцать оригинальных проектов – одиннадцать сериалов и четыре фильма, и в целом результаты по смотрению и привлечению аудитории оказались на уровне наших прогнозов». Нельзя не отметить, что платформа в июне показала по-настоящему впечатляющую цифру – франшизы Start собственного производства преодолели отметку в миллиард просмотров. И это не только проекты, которые только-только завершились, как «Вампиры средней полосы» (второе место по итогам полугодия), но и сериалы, чьи названия давно не возникали в десятке лучших, при этом они напрямую ассоциируются с конкретным стримингом. Это «Содержанки», «Бывшие», «Слово пацана. Кровь на асфальте». «Такие проекты формируют стабильное смотрение вне периодов активного продвижения новинок», – подытожил руководитель Start.

Похожая картина наблюдается и на Premier, где все версии «Универа», «Интерны» и, конечно, «Реальные пацаны» стабильно лидируют, словно оттягивая на себя внимание от новых оригинальных проектов. Давид Кочаров признает за ними статус абсолютных хитов, которые стабильно находятся в топ-20, а по итогам года на протяжении всей истории существования платформы попадают в топ-10. При этом он отмечает, что такие непривычные для стриминга релизы, как «Полная совместимость» и «Зенит» навсегда», пользовались высоким спросом в месяцы своих премьер, что в целом говорит о верно взятом бизнес-курсе: «Мы видим успешные результаты от смены контентной стратегии, суть которой была в том, чтобы сместить фокус производства с количества на качество. Каждый оригинальный сериал, производимый Premier, становится событием. Проекты Premier 2025-го получили в июне этого года сразу пять премий ТЭФИ, а до этого, в мае, – семь наград АПКиТ. Это объективная оценка и действительно успех, которым мы гордимся. Мы снимаем сериалы с любовью к людям – зрителям, создателям, героям – и получаем любовь в ответ». В момент написания материала стало известно, что начались съемки сериала «Подслушано в Выборге», продолжения премированного многосерийного проекта «Подслушано в Рыбинске». «Мы удостоверились в том, что у современного российского зрителя остро обозначен запрос на доброе, жизнеутверждающее кино, сильные и вдохновляющие истории, юмор со смыслом и с душой», – резюмирует Кочаров.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2

24.07.2026 Автор: Вероника Cкурихина