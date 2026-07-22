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Дзера Байсангурова назначена на должность директора по кинопрокату кинокомпании «Леона»

Автор: БК

22 июля 2026

В прошлом она работала в WDSSPR и «Нашем кино»

Кинокомпания «Леона» представила директора по кинопрокату – департамент возглавила Дзера Байсангурова, в прошлом работавшая в Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing и кинокомпании «Наше кино».

«У Дзеры впечатляющий опыт работы в отрасли. Я уверена, что благодаря ее экспертности и уникальным человеческим качествам мы сможем выйти на новый уровень и достичь амбициозных целей. Для меня важно, чтобы в компании складывалась атмосфера, в которой молодые специалисты и уже состоявшиеся профессионалы могли чувствовать творческую свободу, проявлять себя с новой стороны и продолжать развиваться. Я благодарю коллегу за выбор в пользу «Леоны», – заявила генеральный директор и продюсер компании «Леона» Вера Фетищева.

«Я искренне рада, что стала частью команды компании «Леона». Для меня это очень ответственный шаг, несмотря на мой карьерный путь. Мне посчастливилось работать с лучшими представителями российского кинопроката, и каждый этап моей карьеры дал мне бесценный опыт, который я с удовольствием привнесу с собой в компанию „Леона“. Считаю, символичным, что именно в имени Вера живет корень такого важного слова, как уверенность. Я благодарю Веру Фетищеву за доверие, веру в меня. Хочу пожелать компании уверенности партнеров в качестве, потенциале и успехе наших фильмов. Пусть имя „Леона“ неизменно ассоциируется с профессионализмом, сильными проектами и по-настоящему отличным кино» – рассказала Байсангурова.

Дзера Байсангурова закончила Северо-Осетинский государственный университет по специальности менеджмент в социальной сфере и The University of Manchester Master of Arts. В кинобизнесе – с 2010 года. Свой путь в индустрии она начала в кинотеатре на «Винзаводе», продолжила карьеру в сети кинотеатров «Люксор» и «Люксор Дистрибьюшн». С 2013 года занимала должность менеджера по кинопрокату в Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing, а с 2023 года работала в кинокомпании «Наше кино».

Фото: пресс-служба кинокомпании «Леона»

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