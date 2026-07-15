Гильдия сценаристов США подала иск против слияния Paramount и Warner Bros.

В профсоюзе считают, что слияние нарушает американское антимонопольное законодательство

У сделки Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery появился еще один противник – Гильдия сценаристов США (WGA) подала иск с требованием заблокировать сделку стоимостью в $110 млрд.

Отмечается, что он был направлен в федеральный суд Северного округа Калифорнии. По мнению WGA, слияние нарушает американское антимонопольное законодательство и приведет к сокращению числа проектов для сценаристов, снижению их доходов и ухудшению условий труда.

В профсоюзе напомнили, что он последовательно выступал против продажи Warner Bros. Discovery еще с момента появления информации об интересе к компании со стороны Netflix. Стоит отметить, что ранее похожий иск с требованием заблокировать сделку направили генеральные прокуроры сразу 12 американских штатов.

В Paramount Skydance не согласились с претензиями. Представитель компании заявил, что объединенная студия, напротив, сможет увеличить объемы производства, расширить число проектов и предоставить сценаристам больше возможностей для работы.