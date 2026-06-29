Кассовый провал «Супергерл»: что пошло не так?

Новый проект DC Studios смог заработать лишь $38 млн в американском прокате

На мировые экраны вышел кинокомикс СУПЕРГЕРЛ и стартовал значительно слабее ожиданий экспертов – новый проект DC Studios смог заработать лишь $38 млн в американском прокате и $68 млн по всему миру. Variety решил разобраться, в чем причина столь сдержанного приема картины зрителями.

Лента, рассказывающая историю Кары Зор-Эл, двоюродной сестры Супермена, изначально рассматривалась как важный элемент обновленной киновселенной DC. Однако уже первые результаты показали, что интерес массовой аудитории к героине оказался значительно ниже, чем рассчитывали в Warner Bros. По оценкам аналитиков, фильму с бюджетом в $170 млн необходимо собрать не менее $300–375 млн по всему миру, чтобы выйти на уровень окупаемости. При этом текущие прогнозы выглядят гораздо скромнее: итоговые сборы могут составить около $100 млн в Северной Америке и $200–210 млн по всему миру.

Главной проблемой многие эксперты называют выбор центрального персонажа. Несмотря на многолетнюю историю в комиксах, Супергерл никогда не считалась героем первого эшелона, способным самостоятельно привлечь аудиторию уровня БЭТМЕНА или СУПЕРМЕНА. По словам аналитика Exhibitor Relations Джеффа Бока, картина «оказалась недостаточно сильной, чтобы превратиться в обязательный к просмотру релиз». Ситуацию усугубляет и высокая конкуренция. В ближайшие недели на экраны выходят анимационные МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ, игровая МОАНА, ОДИССЕЯ Кристофера Нолана и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. При столь плотном графике релизов фильм рискует быстро потерять значительную часть экранов.

Источники, близкие к производству, отмечают, что финансовая модель проекта отличается от большинства современных супергеройских блокбастеров: исполнители главных ролей и ключевые создатели не имеют соглашений о проценте от кассовых сборов, что позволяет студии снизить итоговые расходы. Так, например, исполнительница главной роли Милли Олкок, для которой СУПЕРГЕРЛ стала дебютом в большом кино, получила относительно скромный гонорар и могла рассчитывать на бонусы лишь в случае коммерческого успеха.

Тем не менее, неудача СУПЕРГЕРЛ стала уже вторым крупным разочарованием Warner Bros. в 2026 году после НЕВЕСТЫ Мэгги Джилленхолл, заработавшей лишь $23 млн при бюджете около $90 млн. Несмотря на умеренные успехи ГРОЗОВОГО ПЕРЕВАЛА и МУМИИ Ли Кронина, результаты студии пока заметно уступают рекордному 2025 году. При этом внутри Warner Bros. не рассматривают показатели кинокомикса как свидетельство кризиса всей вселенной DC: по словам Питера Сафрана, СУПЕРГЕРЛ является лишь одним из элементов десятилетней стратегии развития студии.

Эксперты отмечают, что Голливуд постепенно возвращается к ставке на персонажей первого эшелона: зрители готовы платить за фильмы про Бэтмена, Человека-паука или Мстителей, тогда как проекты о второстепенных героях все чаще требуют либо оригинальной концепции, либо существенно меньших бюджетов. Именно такой подход принес успех ДЖОКЕРУ, а следующим подобным экспериментом DC может стать КЛЭЙФЭЙС, производство которого обошлось примерно в $40 млн.

Фото: промо фильма СУПЕРГЕРЛ