Касса России: «Последний богатырь. Колобок» оказался на вершине
Пиратские релизы опустились на вторую строчку
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 09.08.2026
|1
|AK
|1
|2167
|245 651 491
$3 035 358
|113 360
$1 401
|-
|245 651 491
$3 035 358
|2
|
ОДИССЕЯ 1
Odyssey
|-
|2
|1
|221 423 939
$2 735 993
|221 423 939
$2 735 993
|-16,1%
|485 442 567
$6 116 968
|3
|VLG
|1
|2085
|74 923 585
$925 783
|35 935
$444
|-
|75 435 087
$932 103
|4
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|11
|510
|27 633 443
$341 449
|54 183
$670
|-28,0%
|2 231 507 990
$31 474 020
|5
|CP
|4
|762
|16 700 000
$206 351
|21 916
$271
|-63,6%
|350 500 000
$4 495 895
|6
|CP
|9
|335
|14 300 000
$176 696
|42 687
$527
|-44,7%
|1 151 800 000
$16 044 017
|7
|
ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn
|VLG
|4
|420
|11 991 186
$148 167
|28 550
$353
|-45,7%
|205 147 245
$2 631 442
|8
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|12
|201
|8 915 227
$110 160
|44 354
$548
|-23,4%
|508 383 833
$7 165 382
|9
|CP
|2
|793
|6 400 000
$79 081
|8 071
$100
|-60,2%
|30 700 000
$386 845
|10
|
ОГРАБИТЬ ЛОНДОН 2
Fuze
|ARM / CIPA
|2
|145
|4 979 140
$61 524
|34 339
$424
|-33,8%
|16 893 756
$212 875
|ИТОГО TOP-10:
|632 918 011
$7 820 561
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.93 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: пиратские релизы лидируют уже месяц (Предварительные сборы уикенда 30.07.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- ARM - Arna Media
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- ILK - Иллюзион кино
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- NKI - Наше кино
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- SMKT - Самокат
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
10.08.2026 Автор: БК