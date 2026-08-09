Касса России: «Последний богатырь. Колобок» оказался на вершине

Пиратские релизы опустились на вторую строчку

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 09.08.2026 1 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

AK 1 2167 245 651 491

$3 035 358 113 360

$1 401 - 245 651 491

$3 035 358 2 ОДИССЕЯ 1

Odyssey - 2 1 221 423 939

$2 735 993 221 423 939

$2 735 993 -16,1% 485 442 567

$6 116 968 3 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ

VLG 1 2085 74 923 585

$925 783 35 935

$444 - 75 435 087

$932 103 4 МАЙКЛ

Michael VLG 11 510 27 633 443

$341 449 54 183

$670 -28,0% 2 231 507 990

$31 474 020 5 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

CP 4 762 16 700 000

$206 351 21 916

$271 -63,6% 350 500 000

$4 495 895 6 ХОЛОП 3

CP 9 335 14 300 000

$176 696 42 687

$527 -44,7% 1 151 800 000

$16 044 017 7 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО

Evil Dead Burn VLG 4 420 11 991 186

$148 167 28 550

$353 -45,7% 205 147 245

$2 631 442 8 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 12 201 8 915 227

$110 160 44 354

$548 -23,4% 508 383 833

$7 165 382 9 СТАРЫЙ ОРЕЛ

CP 2 793 6 400 000

$79 081 8 071

$100 -60,2% 30 700 000

$386 845 10 ОГРАБИТЬ ЛОНДОН 2

Fuze ARM / CIPA 2 145 4 979 140

$61 524 34 339

$424 -33,8% 16 893 756

$212 875 ИТОГО TOP-10: 632 918 011

$7 820 561

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.93 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: пиратские релизы лидируют уже месяц (Предварительные сборы уикенда 30.07.2026)