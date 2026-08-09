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Предварительная касса уикенда №32 06.08 - 09.08.2026


Касса России: «Последний богатырь. Колобок» оказался на вершине

Пиратские релизы опустились на вторую строчку

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 09.08.2026
1 AK 1 2167 245 651 491
$3 035 358		 113 360
$1 401		 - 245 651 491
$3 035 358
2
ОДИССЕЯ 1
Odyssey
 - 2 1 221 423 939
$2 735 993		 221 423 939
$2 735 993		 -16,1% 485 442 567
$6 116 968
3 VLG 1 2085 74 923 585
$925 783		 35 935
$444		 - 75 435 087
$932 103
4
МАЙКЛ
Michael
 VLG 11 510 27 633 443
$341 449		 54 183
$670		 -28,0% 2 231 507 990
$31 474 020
5 CP 4 762 16 700 000
$206 351		 21 916
$271		 -63,6% 350 500 000
$4 495 895
6 CP 9 335 14 300 000
$176 696		 42 687
$527		 -44,7% 1 151 800 000
$16 044 017
7 VLG 4 420 11 991 186
$148 167		 28 550
$353		 -45,7% 205 147 245
$2 631 442
8 EXP 12 201 8 915 227
$110 160		 44 354
$548		 -23,4% 508 383 833
$7 165 382
9 CP 2 793 6 400 000
$79 081		 8 071
$100		 -60,2% 30 700 000
$386 845
10 ARM / CIPA 2 145 4 979 140
$61 524		 34 339
$424		 -33,8% 16 893 756
$212 875
  ИТОГО TOP-10:   632 918 011
$7 820 561		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 80.93 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
ARM - Arna Media
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
ILK - Иллюзион кино
KNLG - Кинологистика
KNM -
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PVZGL - Про:взгляд
SMKT - Самокат
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

10.08.2026 Автор: БК