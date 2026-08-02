Касса России: пиратские релизы лидируют уже месяц
Проекты во главе с «Одиссеей» Кристофера Нолана привлекли 261 млн рублей
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 02.08.2026
|1
|
ОДИССЕЯ 1
Odyssey
|-
|1
|1
|261 017 764
$3 289 034
|261 017 764
$3 289 034
|-
|261 017 764
$3 289 034
|2
|CP
|3
|1369
|45 900 000
$578 377
|33 528
$422
|-39,6%
|311 800 000
$3 999 487
|3
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|10
|680
|38 387 809
$483 717
|56 453
$711
|-34,3%
|2 184 135 471
$30 805 860
|4
|CP
|8
|508
|25 800 000
$325 101
|50 787
$640
|-33,4%
|1 124 200 000
$15 659 563
|5
|
ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn
|VLG
|3
|952
|22 081 130
$278 240
|23 194
$292
|-49,1%
|181 473 287
$2 327 774
|6
|CP
|1
|1256
|16 100 000
$202 873
|12 818
$162
|-
|16 100 000
$202 873
|7
|AK
|1
|722
|15 940 463
$200 863
|22 078
$278
|-
|15 940 463
$200 863
|8
|AK
|2
|1997
|14 598 274
$183 950
|7 310
$92
|-47,7%
|56 868 148
$724 620
|9
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|11
|255
|11 640 368
$146 678
|45 649
$575
|-31,2%
|493 052 656
$6 949 297
|10
|
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|9
|274
|8 034 118
$101 236
|29 322
$369
|-45,0%
|763 934 813
$10 416 346
|ИТОГО TOP-10:
|459 499 926
$5 790 070
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.36 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: пиратские релизы вновь первые (Предварительные сборы уикенда 23.07.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- ARM - Arna Media
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- PNR - Пионер
- PVZGL - Про:взгляд
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
03.08.2026 Автор: БК