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Предварительная касса уикенда №31 30.07 - 02.08.2026


Касса России: пиратские релизы лидируют уже месяц

Проекты во главе с «Одиссеей» Кристофера Нолана привлекли 261 млн рублей

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 02.08.2026
1
ОДИССЕЯ 1
Odyssey
 - 1 1 261 017 764
$3 289 034		 261 017 764
$3 289 034		 - 261 017 764
$3 289 034
2 CP 3 1369 45 900 000
$578 377		 33 528
$422		 -39,6% 311 800 000
$3 999 487
3
МАЙКЛ
Michael
 VLG 10 680 38 387 809
$483 717		 56 453
$711		 -34,3% 2 184 135 471
$30 805 860
4 CP 8 508 25 800 000
$325 101		 50 787
$640		 -33,4% 1 124 200 000
$15 659 563
5 VLG 3 952 22 081 130
$278 240		 23 194
$292		 -49,1% 181 473 287
$2 327 774
6 CP 1 1256 16 100 000
$202 873		 12 818
$162		 - 16 100 000
$202 873
7 AK 1 722 15 940 463
$200 863		 22 078
$278		 - 15 940 463
$200 863
8 AK 2 1997 14 598 274
$183 950		 7 310
$92		 -47,7% 56 868 148
$724 620
9 EXP 11 255 11 640 368
$146 678		 45 649
$575		 -31,2% 493 052 656
$6 949 297
10 VLG 9 274 8 034 118
$101 236		 29 322
$369		 -45,0% 763 934 813
$10 416 346
  ИТОГО TOP-10:   459 499 926
$5 790 070		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.36 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: пиратские релизы вновь первые (Предварительные сборы уикенда 23.07.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
ARM - Arna Media
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
PNR - Пионер
PVZGL - Про:взгляд
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

03.08.2026 Автор: БК