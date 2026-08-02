Касса России: пиратские релизы лидируют уже месяц

Проекты во главе с «Одиссеей» Кристофера Нолана привлекли 261 млн рублей

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 02.08.2026 1 ОДИССЕЯ 1

Odyssey - 1 1 261 017 764

$3 289 034 261 017 764

$3 289 034 - 261 017 764

$3 289 034 2 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

CP 3 1369 45 900 000

$578 377 33 528

$422 -39,6% 311 800 000

$3 999 487 3 МАЙКЛ

Michael VLG 10 680 38 387 809

$483 717 56 453

$711 -34,3% 2 184 135 471

$30 805 860 4 ХОЛОП 3

CP 8 508 25 800 000

$325 101 50 787

$640 -33,4% 1 124 200 000

$15 659 563 5 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО

Evil Dead Burn VLG 3 952 22 081 130

$278 240 23 194

$292 -49,1% 181 473 287

$2 327 774 6 СТАРЫЙ ОРЕЛ

CP 1 1256 16 100 000

$202 873 12 818

$162 - 16 100 000

$202 873 7 ЗА ЛЮБОВЬ

AK 1 722 15 940 463

$200 863 22 078

$278 - 15 940 463

$200 863 8 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

AK 2 1997 14 598 274

$183 950 7 310

$92 -47,7% 56 868 148

$724 620 9 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 11 255 11 640 368

$146 678 45 649

$575 -31,2% 493 052 656

$6 949 297 10 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Backrooms VLG 9 274 8 034 118

$101 236 29 322

$369 -45,0% 763 934 813

$10 416 346 ИТОГО TOP-10: 459 499 926

$5 790 070

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 79.36 руб.

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Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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