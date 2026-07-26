Касса России: пиратские релизы вновь первые
Лучшая новинка начала свой прокат с шестого места
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 26.07.2026
|1
|
МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ 1
Minions & Monsters
|-
|2
|1
|106 821 836
$1 361 135
|106 821 836
$1 361 135
|-13,2%
|229 901 092
$2 948 962
|2
|CP
|2
|1711
|76 000 000
$968 400
|44 418
$566
|-24,8%
|228 200 000
$2 927 142
|3
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|9
|787
|58 428 826
$744 506
|74 242
$946
|-5,5%
|2 115 221 570
$29 833 873
|4
|
ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn
|VLG
|2
|1322
|43 368 061
$552 600
|32 805
$418
|-29,2%
|135 796 015
$1 741 868
|5
|CP
|7
|720
|38 700 000
$493 119
|53 750
$685
|3,1%
|1 079 900 000
$15 042 485
|6
|AK
|1
|1989
|27 893 491
$355 422
|14 024
$179
|-
|27 893 491
$355 422
|7
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|10
|279
|16 908 158
$215 445
|60 603
$772
|6,9%
|472 586 338
$6 660 836
|8
|
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|8
|376
|14 595 146
$185 973
|38 817
$495
|-9,2%
|748 066 730
$10 199 983
|9
|
КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante
|NKI
|3
|470
|12 601 975
$160 576
|26 813
$342
|-26,3%
|97 006 008
$1 269 712
|10
|
ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД
Her Private Hell
|EXP
|1
|791
|7 990 529
$101 816
|10 102
$129
|-
|9 173 745
$116 893
|ИТОГО TOP-10:
|403 308 022
$5 138 991
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.48 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: пиратские релизы снова на вершине (Предварительные сборы уикенда 16.07.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- NKI - Наше кино
- RR - Ракета Релизинг
- RUR - Русский Репортаж
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
27.07.2026 Автор: БК