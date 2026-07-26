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Предварительная касса уикенда №30 23.07 - 26.07.2026


Касса России: пиратские релизы вновь первые

Лучшая новинка начала свой прокат с шестого места

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 26.07.2026
1
МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ 1
Minions & Monsters
 - 2 1 106 821 836
$1 361 135		 106 821 836
$1 361 135		 -13,2% 229 901 092
$2 948 962
2 CP 2 1711 76 000 000
$968 400		 44 418
$566		 -24,8% 228 200 000
$2 927 142
3
МАЙКЛ
Michael
 VLG 9 787 58 428 826
$744 506		 74 242
$946		 -5,5% 2 115 221 570
$29 833 873
4 VLG 2 1322 43 368 061
$552 600		 32 805
$418		 -29,2% 135 796 015
$1 741 868
5 CP 7 720 38 700 000
$493 119		 53 750
$685		 3,1% 1 079 900 000
$15 042 485
6 AK 1 1989 27 893 491
$355 422		 14 024
$179		 - 27 893 491
$355 422
7 EXP 10 279 16 908 158
$215 445		 60 603
$772		 6,9% 472 586 338
$6 660 836
8 VLG 8 376 14 595 146
$185 973		 38 817
$495		 -9,2% 748 066 730
$10 199 983
9
КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante
 NKI 3 470 12 601 975
$160 576		 26 813
$342		 -26,3% 97 006 008
$1 269 712
10
ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД
Her Private Hell
 EXP 1 791 7 990 529
$101 816		 10 102
$129		 - 9 173 745
$116 893
  ИТОГО TOP-10:   403 308 022
$5 138 991		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.48 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Касса России: пиратские релизы снова на вершине (Предварительные сборы уикенда 16.07.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
KNM -
NKI - Наше кино
RR - Ракета Релизинг
RUR - Русский Репортаж
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - Уорлд Пикчерз

27.07.2026 Автор: БК