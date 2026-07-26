Касса России: пиратские релизы вновь первые

Лучшая новинка начала свой прокат с шестого места

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 26.07.2026 1 МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ 1

Minions & Monsters - 2 1 106 821 836

$1 361 135 106 821 836

$1 361 135 -13,2% 229 901 092

$2 948 962 2 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

CP 2 1711 76 000 000

$968 400 44 418

$566 -24,8% 228 200 000

$2 927 142 3 МАЙКЛ

Michael VLG 9 787 58 428 826

$744 506 74 242

$946 -5,5% 2 115 221 570

$29 833 873 4 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО

Evil Dead Burn VLG 2 1322 43 368 061

$552 600 32 805

$418 -29,2% 135 796 015

$1 741 868 5 ХОЛОП 3

CP 7 720 38 700 000

$493 119 53 750

$685 3,1% 1 079 900 000

$15 042 485 6 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

AK 1 1989 27 893 491

$355 422 14 024

$179 - 27 893 491

$355 422 7 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 10 279 16 908 158

$215 445 60 603

$772 6,9% 472 586 338

$6 660 836 8 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Backrooms VLG 8 376 14 595 146

$185 973 38 817

$495 -9,2% 748 066 730

$10 199 983 9 КОДЕКС ДАНТЕ

In the Hand of Dante NKI 3 470 12 601 975

$160 576 26 813

$342 -26,3% 97 006 008

$1 269 712 10 ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД

Her Private Hell EXP 1 791 7 990 529

$101 816 10 102

$129 - 9 173 745

$116 893 ИТОГО TOP-10: 403 308 022

$5 138 991

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.48 руб.

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1 Разница между валовы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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