Касса России: пиратские релизы снова на вершине
«На деревню дедушке 2» оказался вторым
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 19.07.2026
|1
|
МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ 1
Minions & Monsters
|-
|1
|1
|121 543 535
$1 559 050
|121 543 535
$1 559 050
|-
|121 543 535
$1 559 050
|2
|CP
|1
|1839
|101 000 000
$1 295 536
|54 921
$704
|-
|101 700 000
$1 304 515
|3
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|8
|782
|61 844 541
$793 286
|79 085
$1 014
|-31,8%
|2 014 289 623
$28 410 291
|4
|
ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn
|VLG
|1
|1328
|61 225 228
$785 342
|46 103
$591
|-
|62 208 439
$797 953
|5
|CP
|6
|801
|37 500 000
$481 016
|46 816
$601
|-42,1%
|1 021 400 000
$14 227 608
|6
|
КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante
|NKI
|2
|1714
|17 021 872
$218 341
|9 931
$127
|-60,8%
|76 032 576
$995 191
|7
|
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|7
|424
|16 078 962
$206 246
|37 922
$486
|-40,8%
|721 999 725
$9 844 556
|8
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|9
|302
|15 821 683
$202 946
|52 390
$672
|-33,7%
|446 412 689
$6 291 934
|9
|
КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ
Spiked
|VLG
|1
|1837
|9 538 957
$122 357
|5 193
$67
|-
|9 745 190
$125 002
|10
|AK
|1
|1130
|9 322 471
$119 580
|8 250
$106
|-
|9 322 471
$119 580
|ИТОГО TOP-10:
|450 897 249
$5 783 700
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.96 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: пиратские релизы возглавили прокат (Предварительные сборы уикенда 09.07.2026)
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ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:
16.07.2026
БЕЗУМНАЯ СТАРУХА / Vieja loca (RUR), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- RUR - Русский Репортаж
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
20.07.2026 Автор: БК