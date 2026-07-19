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Предварительная касса уикенда №29 16.07 - 19.07.2026


Касса России: пиратские релизы снова на вершине

«На деревню дедушке 2» оказался вторым

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 19.07.2026
1
МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ 1
Minions & Monsters
 - 1 1 121 543 535
$1 559 050		 121 543 535
$1 559 050		 - 121 543 535
$1 559 050
2 CP 1 1839 101 000 000
$1 295 536		 54 921
$704		 - 101 700 000
$1 304 515
3
МАЙКЛ
Michael
 VLG 8 782 61 844 541
$793 286		 79 085
$1 014		 -31,8% 2 014 289 623
$28 410 291
4 VLG 1 1328 61 225 228
$785 342		 46 103
$591		 - 62 208 439
$797 953
5 CP 6 801 37 500 000
$481 016		 46 816
$601		 -42,1% 1 021 400 000
$14 227 608
6
КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante
 NKI 2 1714 17 021 872
$218 341		 9 931
$127		 -60,8% 76 032 576
$995 191
7 VLG 7 424 16 078 962
$206 246		 37 922
$486		 -40,8% 721 999 725
$9 844 556
8 EXP 9 302 15 821 683
$202 946		 52 390
$672		 -33,7% 446 412 689
$6 291 934
9 VLG 1 1837 9 538 957
$122 357		 5 193
$67		 - 9 745 190
$125 002
10 AK 1 1130 9 322 471
$119 580		 8 250
$106		 - 9 322 471
$119 580
  ИТОГО TOP-10:   450 897 249
$5 783 700		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.96 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: пиратские релизы возглавили прокат (Предварительные сборы уикенда 09.07.2026)

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ТАКЖЕ СТАРТОВАЛИ:

16.07.2026

БЕЗУМНАЯ СТАРУХА / Vieja loca (RUR), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KNLG - Кинологистика
KNM -
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
RUR - Русский Репортаж
VLG - Вольга
VRT - Vereteno

20.07.2026 Автор: БК