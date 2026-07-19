Касса России: пиратские релизы снова на вершине

«На деревню дедушке 2» оказался вторым

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 19.07.2026 1 МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ 1

Minions & Monsters - 1 1 121 543 535

$1 559 050 121 543 535

$1 559 050 - 121 543 535

$1 559 050 2 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2

CP 1 1839 101 000 000

$1 295 536 54 921

$704 - 101 700 000

$1 304 515 3 МАЙКЛ

Michael VLG 8 782 61 844 541

$793 286 79 085

$1 014 -31,8% 2 014 289 623

$28 410 291 4 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО

Evil Dead Burn VLG 1 1328 61 225 228

$785 342 46 103

$591 - 62 208 439

$797 953 5 ХОЛОП 3

CP 6 801 37 500 000

$481 016 46 816

$601 -42,1% 1 021 400 000

$14 227 608 6 КОДЕКС ДАНТЕ

In the Hand of Dante NKI 2 1714 17 021 872

$218 341 9 931

$127 -60,8% 76 032 576

$995 191 7 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Backrooms VLG 7 424 16 078 962

$206 246 37 922

$486 -40,8% 721 999 725

$9 844 556 8 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 9 302 15 821 683

$202 946 52 390

$672 -33,7% 446 412 689

$6 291 934 9 КОЛЮЧАЯ И УШАСТЫЙ

Spiked VLG 1 1837 9 538 957

$122 357 5 193

$67 - 9 745 190

$125 002 10 ОТПУСК НА ВСЮ ГОЛОВУ

AK 1 1130 9 322 471

$119 580 8 250

$106 - 9 322 471

$119 580 ИТОГО TOP-10: 450 897 249

$5 783 700

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 77.96 руб.

* comScore

1 Разница между валовы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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