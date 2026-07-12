top banner

Предварительная касса уикенда №28 09.07 - 12.07.2026


Касса России: пиратские релизы возглавили прокат

Лучшей новинкой стала приключенческая драма «Кодекс Данте»

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 12.07.2026
1 - 3 1 105 213 857
$1 377 145		 105 213 857
$1 377 145		 11,8% 289 501 053
$3 871 888
2
МАЙКЛ
Michael
 VLG 7 831 90 626 659
$1 186 213		 109 057
$1 427		 -19,0% 1 909 083 705
$26 926 427
3 CP 5 1004 64 700 000
$846 859		 64 442
$843		 -19,8% 953 300 000
$13 279 008
4
КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante
 NKI 1 1739 43 302 960
$566 793		 24 901
$326		 - 43 464 680
$568 909
5 VLG 6 525 27 137 699
$355 205		 51 691
$677		 -19,0% 693 943 213
$9 462 002
6 EXP 8 327 23 850 955
$312 185		 72 939
$955		 -7,6% 417 373 826
$5 882 647
7 VLG 3 1963 20 729 414
$271 327		 10 560
$138		 -25,9% 129 627 792
$1 733 687
8 NMG 2 2010 18 165 028
$237 762		 9 037
$118		 -33,4% 60 301 574
$770 430
9 AK 2 1841 11 884 479
$155 556		 6 455
$84		 -28,0% 37 171 539
$474 914
10
ПАСТЬ
Hungry
 EXP 1 1030 11 097 751
$145 259		 10 775
$141		 - 11 238 506
$147 101
  ИТОГО TOP-10:   416 708 802
$5 454 304		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.4 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Майкл» не сдает позиций (Предварительные сборы уикенда 02.07.2026)

-

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

13.07.2026 Автор: БК