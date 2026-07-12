Касса России: пиратские релизы возглавили прокат
Лучшей новинкой стала приключенческая драма «Кодекс Данте»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 12.07.2026
|1
|
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 1
Toy Story 5
|-
|3
|1
|105 213 857
$1 377 145
|105 213 857
$1 377 145
|11,8%
|289 501 053
$3 871 888
|2
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|7
|831
|90 626 659
$1 186 213
|109 057
$1 427
|-19,0%
|1 909 083 705
$26 926 427
|3
|CP
|5
|1004
|64 700 000
$846 859
|64 442
$843
|-19,8%
|953 300 000
$13 279 008
|4
|
КОДЕКС ДАНТЕ
In the Hand of Dante
|NKI
|1
|1739
|43 302 960
$566 793
|24 901
$326
|-
|43 464 680
$568 909
|5
|
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|6
|525
|27 137 699
$355 205
|51 691
$677
|-19,0%
|693 943 213
$9 462 002
|6
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|8
|327
|23 850 955
$312 185
|72 939
$955
|-7,6%
|417 373 826
$5 882 647
|7
|VLG
|3
|1963
|20 729 414
$271 327
|10 560
$138
|-25,9%
|129 627 792
$1 733 687
|8
|NMG
|2
|2010
|18 165 028
$237 762
|9 037
$118
|-33,4%
|60 301 574
$770 430
|9
|AK
|2
|1841
|11 884 479
$155 556
|6 455
$84
|-28,0%
|37 171 539
$474 914
|10
|
ПАСТЬ
Hungry
|EXP
|1
|1030
|11 097 751
$145 259
|10 775
$141
|-
|11 238 506
$147 101
|ИТОГО TOP-10:
|416 708 802
$5 454 304
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.4 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
13.07.2026 Автор: БК