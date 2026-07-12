Касса России: пиратские релизы возглавили прокат

Лучшей новинкой стала приключенческая драма «Кодекс Данте»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 12.07.2026 1 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 1

Toy Story 5 - 3 1 105 213 857

$1 377 145 105 213 857

$1 377 145 11,8% 289 501 053

$3 871 888 2 МАЙКЛ

Michael VLG 7 831 90 626 659

$1 186 213 109 057

$1 427 -19,0% 1 909 083 705

$26 926 427 3 ХОЛОП 3

CP 5 1004 64 700 000

$846 859 64 442

$843 -19,8% 953 300 000

$13 279 008 4 КОДЕКС ДАНТЕ

In the Hand of Dante NKI 1 1739 43 302 960

$566 793 24 901

$326 - 43 464 680

$568 909 5 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Backrooms VLG 6 525 27 137 699

$355 205 51 691

$677 -19,0% 693 943 213

$9 462 002 6 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 8 327 23 850 955

$312 185 72 939

$955 -7,6% 417 373 826

$5 882 647 7 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3

VLG 3 1963 20 729 414

$271 327 10 560

$138 -25,9% 129 627 792

$1 733 687 8 ДЕД ФОМИЧ

NMG 2 2010 18 165 028

$237 762 9 037

$118 -33,4% 60 301 574

$770 430 9 ПАПА, КУПИ ПЕСИКА

AK 2 1841 11 884 479

$155 556 6 455

$84 -28,0% 37 171 539

$474 914 10 ПАСТЬ

Hungry EXP 1 1030 11 097 751

$145 259 10 775

$141 - 11 238 506

$147 101 ИТОГО TOP-10: 416 708 802

$5 454 304

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 76.4 руб.

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1 Разница между валовы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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