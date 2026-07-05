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Предварительная касса уикенда №27 02.07 - 05.07.2026


Касса России: «Майкл» не сдает позиций

В тройке вновь оказались пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 05.07.2026
1
МАЙКЛ
Michael
 VLG 6 852 111 878 361
$1 429 390		 131 313
$1 678		 -15,2% 1 753 838 457
$24 736 791
2 - 2 1 87 106 871
$1 112 902		 87 106 871
$1 112 902		 -3,4% 177 306 827
$2 371 363
3 CP 4 1180 80 600 000
$1 029 769		 68 305
$873		 -26,0% 849 300 000
$11 830 338
4 VLG 5 576 33 507 212
$428 098		 58 172
$743		 -24,5% 648 688 763
$8 844 952
5 VLG 2 2191 27 961 285
$357 241		 12 762
$163		 -40,6% 94 608 067
$1 265 321
6 NMG 1 2010 27 286 551
$348 621		 13 575
$173		 - 27 286 551
$348 621
7 EXP 7 338 25 820 832
$329 894		 76 393
$976		 -3,4% 379 448 392
$5 348 110
8 AK 2 1786 18 330 697
$234 198		 10 264
$131		 -45,0% 69 313 132
$927 018
9 AK 1 1856 16 511 240
$210 952		 8 896
$114		 - 16 511 240
$210 952
10
РЕЙС 298 2
Black Box
 CPF 1 635 13 671 662
$174 673		 21 530
$275		 - 13 671 662
$174 673
  ИТОГО TOP-10:   442 674 711
$5 655 739		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.27 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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Касса России: «Майкл» продолжает лидировать (Предварительные сборы уикенда 25.06.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CAO - Каро Премьер
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
ILK - Иллюзион кино
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PVZGL - Про:взгляд
UNID - U Films
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - Уорлд Пикчерз

06.07.2026 Автор: БК