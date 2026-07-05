Касса России: «Майкл» не сдает позиций

В тройке вновь оказались пиратские релизы

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 05.07.2026 1 МАЙКЛ

Michael VLG 6 852 111 878 361

$1 429 390 131 313

$1 678 -15,2% 1 753 838 457

$24 736 791 2 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 1

Toy Story 5 - 2 1 87 106 871

$1 112 902 87 106 871

$1 112 902 -3,4% 177 306 827

$2 371 363 3 ХОЛОП 3

CP 4 1180 80 600 000

$1 029 769 68 305

$873 -26,0% 849 300 000

$11 830 338 4 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Backrooms VLG 5 576 33 507 212

$428 098 58 172

$743 -24,5% 648 688 763

$8 844 952 5 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3

VLG 2 2191 27 961 285

$357 241 12 762

$163 -40,6% 94 608 067

$1 265 321 6 ДЕД ФОМИЧ

NMG 1 2010 27 286 551

$348 621 13 575

$173 - 27 286 551

$348 621 7 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 7 338 25 820 832

$329 894 76 393

$976 -3,4% 379 448 392

$5 348 110 8 РАСПАКОВКА

AK 2 1786 18 330 697

$234 198 10 264

$131 -45,0% 69 313 132

$927 018 9 ПАПА, КУПИ ПЕСИКА

AK 1 1856 16 511 240

$210 952 8 896

$114 - 16 511 240

$210 952 10 РЕЙС 298 2

Black Box CPF 1 635 13 671 662

$174 673 21 530

$275 - 13 671 662

$174 673 ИТОГО TOP-10: 442 674 711

$5 655 739

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.27 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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