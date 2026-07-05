Касса России: «Майкл» не сдает позиций
В тройке вновь оказались пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 05.07.2026
|1
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|6
|852
|111 878 361
$1 429 390
|131 313
$1 678
|-15,2%
|1 753 838 457
$24 736 791
|2
|
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 1
Toy Story 5
|-
|2
|1
|87 106 871
$1 112 902
|87 106 871
$1 112 902
|-3,4%
|177 306 827
$2 371 363
|3
|CP
|4
|1180
|80 600 000
$1 029 769
|68 305
$873
|-26,0%
|849 300 000
$11 830 338
|4
|
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|5
|576
|33 507 212
$428 098
|58 172
$743
|-24,5%
|648 688 763
$8 844 952
|5
|VLG
|2
|2191
|27 961 285
$357 241
|12 762
$163
|-40,6%
|94 608 067
$1 265 321
|6
|NMG
|1
|2010
|27 286 551
$348 621
|13 575
$173
|-
|27 286 551
$348 621
|7
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|7
|338
|25 820 832
$329 894
|76 393
$976
|-3,4%
|379 448 392
$5 348 110
|8
|AK
|2
|1786
|18 330 697
$234 198
|10 264
$131
|-45,0%
|69 313 132
$927 018
|9
|AK
|1
|1856
|16 511 240
$210 952
|8 896
$114
|-
|16 511 240
$210 952
|10
|
РЕЙС 298 2
Black Box
|CPF
|1
|635
|13 671 662
$174 673
|21 530
$275
|-
|13 671 662
$174 673
|ИТОГО TOP-10:
|442 674 711
$5 655 739
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 78.27 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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Касса России: «Майкл» продолжает лидировать (Предварительные сборы уикенда 25.06.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- ILK - Иллюзион кино
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PVZGL - Про:взгляд
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
06.07.2026 Автор: БК