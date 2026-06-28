Касса России: «Майкл» продолжает лидировать
В топ-3 вновь вернулись пиратские релизы
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 28.06.2026
|1
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|5
|1044
|131 918 638
$1 764 326
|126 359
$1 690
|-25,5%
|1 576 254 487
$22 232 080
|2
|CP
|3
|1710
|109 000 000
$1 457 804
|63 743
$853
|-35,0%
|719 500 000
$10 022 287
|3
|
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 1
Toy Story 5
|-
|1
|1
|85 226 023
$1 139 842
|85 226 023
$1 139 842
|-
|85 226 023
$1 139 842
|4
|VLG
|1
|2216
|47 093 004
$629 838
|21 251
$284
|-
|47 466 322
$634 831
|5
|
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|4
|702
|44 387 805
$593 658
|63 230
$846
|-39,8%
|593 157 033
$8 087 770
|6
|AK
|1
|1807
|33 330 996
$445 780
|18 445
$247
|-
|34 059 176
$455 519
|7
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|6
|363
|26 723 892
$357 415
|73 620
$985
|-18,8%
|339 732 518
$4 788 337
|8
|NMG
|1
|1826
|16 907 122
$226 122
|9 259
$124
|-
|17 247 047
$230 668
|9
|
НОЧНОЙ БИЗНЕС
The Get Out
|VLG
|1
|556
|16 565 898
$221 558
|29 795
$398
|-
|16 783 376
$224 467
|10
|AK
|2
|2069
|13 351 662
$178 570
|6 453
$86
|-66,3%
|74 172 187
$1 019 549
|ИТОГО TOP-10:
|524 505 040
$7 014 913
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.77 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Майкл» возглавил прокат (Предварительные сборы уикенда 18.06.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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- AK - Атмосфера Кино
- AMDT - «Амедиатека»
- AOF - A-One Films
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
29.06.2026 Автор: БК