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Предварительная касса уикенда №26 25.06 - 28.06.2026


Касса России: «Майкл» продолжает лидировать

В топ-3 вновь вернулись пиратские релизы

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 28.06.2026
1
МАЙКЛ
Michael
 VLG 5 1044 131 918 638
$1 764 326		 126 359
$1 690		 -25,5% 1 576 254 487
$22 232 080
2 CP 3 1710 109 000 000
$1 457 804		 63 743
$853		 -35,0% 719 500 000
$10 022 287
3 - 1 1 85 226 023
$1 139 842		 85 226 023
$1 139 842		 - 85 226 023
$1 139 842
4 VLG 1 2216 47 093 004
$629 838		 21 251
$284		 - 47 466 322
$634 831
5 VLG 4 702 44 387 805
$593 658		 63 230
$846		 -39,8% 593 157 033
$8 087 770
6 AK 1 1807 33 330 996
$445 780		 18 445
$247		 - 34 059 176
$455 519
7 EXP 6 363 26 723 892
$357 415		 73 620
$985		 -18,8% 339 732 518
$4 788 337
8 NMG 1 1826 16 907 122
$226 122		 9 259
$124		 - 17 247 047
$230 668
9 VLG 1 556 16 565 898
$221 558		 29 795
$398		 - 16 783 376
$224 467
10 AK 2 2069 13 351 662
$178 570		 6 453
$86		 -66,3% 74 172 187
$1 019 549
  ИТОГО TOP-10:   524 505 040
$7 014 913		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 74.77 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Майкл» возглавил прокат (Предварительные сборы уикенда 18.06.2026)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
AMDT - «Амедиатека»
AOF - A-One Films
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

29.06.2026 Автор: БК