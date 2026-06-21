Касса России: «Майкл» возглавил прокат
«Робоняня» стартовала с пятой строчки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 21.06.2026
|1
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|4
|1162
|177 038 708
$2 433 522
|152 357
$2 094
|-23,9%
|1 363 056 295
$19 225 054
|2
|CP
|2
|2067
|167 600 000
$2 303 780
|81 084
$1 115
|-35,9%
|542 500 000
$7 556 763
|3
|
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|3
|966
|73 699 394
$1 013 050
|76 293
$1 049
|-40,8%
|514 284 211
$7 012 329
|4
|
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6 1
Scary Movie 6
|-
|1
|1
|59 485 355
$817 668
|59 485 355
$817 668
|-
|59 485 355
$817 668
|5
|AK
|1
|2083
|39 573 423
$543 965
|18 998
$261
|-
|39 937 578
$548 970
|6
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|5
|404
|32 901 245
$452 251
|81 439
$1 119
|-21,5%
|295 912 809
$4 170 723
|7
|
КОЛОНИЯ 2
Gunche
|WP
|1
|993
|22 585 283
$310 451
|22 744
$313
|-
|23 951 758
$329 234
|8
|
ЗВЕРОЛЮЦИЯ
Evolution
|VLG
|2
|1898
|18 606 539
$255 760
|9 803
$135
|-36,8%
|67 849 331
$945 108
|9
|
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|5
|318
|12 600 000
$173 196
|39 623
$545
|-55,3%
|499 300 000
$7 037 350
|10
|NMG
|3
|1007
|10 263 017
$141 072
|10 192
$140
|-58,0%
|103 874 562
$1 416 343
|ИТОГО TOP-10:
|614 352 964
$8 444 714
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.75 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- K24 - К24
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- PRD - Парадиз
- PRGK - Престиж Кино
- RUR - Русский Репортаж
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
22.06.2026 Автор: БК