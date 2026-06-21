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Предварительная касса уикенда №25 18.06 - 21.06.2026


Касса России: «Майкл» возглавил прокат

«Робоняня» стартовала с пятой строчки

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 21.06.2026
1
МАЙКЛ
Michael
 VLG 4 1162 177 038 708
$2 433 522		 152 357
$2 094		 -23,9% 1 363 056 295
$19 225 054
2 CP 2 2067 167 600 000
$2 303 780		 81 084
$1 115		 -35,9% 542 500 000
$7 556 763
3 VLG 3 966 73 699 394
$1 013 050		 76 293
$1 049		 -40,8% 514 284 211
$7 012 329
4 - 1 1 59 485 355
$817 668		 59 485 355
$817 668		 - 59 485 355
$817 668
5 AK 1 2083 39 573 423
$543 965		 18 998
$261		 - 39 937 578
$548 970
6 EXP 5 404 32 901 245
$452 251		 81 439
$1 119		 -21,5% 295 912 809
$4 170 723
7
КОЛОНИЯ 2
Gunche
 WP 1 993 22 585 283
$310 451		 22 744
$313		 - 23 951 758
$329 234
8 VLG 2 1898 18 606 539
$255 760		 9 803
$135		 -36,8% 67 849 331
$945 108
9 CP 5 318 12 600 000
$173 196		 39 623
$545		 -55,3% 499 300 000
$7 037 350
10 NMG 3 1007 10 263 017
$141 072		 10 192
$140		 -58,0% 103 874 562
$1 416 343
  ИТОГО TOP-10:   614 352 964
$8 444 714		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.75 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
K24 - К24
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
PRD - Парадиз
PRGK - Престиж Кино
RUR - Русский Репортаж
VLG - Вольга
VRT - Vereteno
WP - Уорлд Пикчерз

22.06.2026 Автор: БК