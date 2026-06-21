Касса России: «Майкл» возглавил прокат

«Робоняня» стартовала с пятой строчки

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 21.06.2026 1 МАЙКЛ

Michael VLG 4 1162 177 038 708

$2 433 522 152 357

$2 094 -23,9% 1 363 056 295

$19 225 054 2 ХОЛОП 3

CP 2 2067 167 600 000

$2 303 780 81 084

$1 115 -35,9% 542 500 000

$7 556 763 3 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Backrooms VLG 3 966 73 699 394

$1 013 050 76 293

$1 049 -40,8% 514 284 211

$7 012 329 4 ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6 1

Scary Movie 6 - 1 1 59 485 355

$817 668 59 485 355

$817 668 - 59 485 355

$817 668 5 РОБОНЯНЯ

AK 1 2083 39 573 423

$543 965 18 998

$261 - 39 937 578

$548 970 6 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 5 404 32 901 245

$452 251 81 439

$1 119 -21,5% 295 912 809

$4 170 723 7 КОЛОНИЯ 2

Gunche WP 1 993 22 585 283

$310 451 22 744

$313 - 23 951 758

$329 234 8 ЗВЕРОЛЮЦИЯ

Evolution VLG 2 1898 18 606 539

$255 760 9 803

$135 -36,8% 67 849 331

$945 108 9 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

In the Grey CP 5 318 12 600 000

$173 196 39 623

$545 -55,3% 499 300 000

$7 037 350 10 ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!

NMG 3 1007 10 263 017

$141 072 10 192

$140 -58,0% 103 874 562

$1 416 343 ИТОГО TOP-10: 614 352 964

$8 444 714

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 72.75 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: третий «Холоп» вырвался в лидеры (Предварительные сборы уикенда 11.06.2026)