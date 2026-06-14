Касса России: третий «Холоп» вырвался в лидеры
«Обсессия» показала прирост в 10% на четвертой неделе проката
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 14.06.2026
|1
|CP
|1
|2174
|261 200 000
$3 638 390
|120 147
$1 674
|-
|262 400 000
$3 655 105
|2
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|3
|1355
|232 642 722
$3 240 601
|171 692
$2 392
|-6,2%
|1 076 109 476
$15 177 849
|3
|
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|2
|1157
|124 499 884
$1 734 223
|107 606
$1 499
|-30,3%
|382 480 837
$5 215 174
|4
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|4
|442
|41 902 674
$583 684
|94 802
$1 321
|10,1%
|241 302 118
$3 401 016
|5
|
МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ 1
The Mandalorian & Grogu
|-
|3
|1
|41 163 533
$573 388
|41 163 533
$573 388
|-34,2%
|206 555 194
$2 913 331
|6
|
ЗВЕРОЛЮЦИЯ
Evolution
|VLG
|1
|1905
|29 461 172
$410 380
|15 465
$215
|-
|29 639 414
$412 863
|7
|
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|4
|529
|28 200 000
$392 812
|53 308
$743
|-40,3%
|477 100 000
$6 724 454
|8
|NMG
|2
|1724
|24 426 781
$340 253
|14 169
$197
|-34,9%
|80 445 475
$1 096 884
|9
|AK
|4
|680
|13 705 398
$190 910
|20 155
$281
|-51,5%
|255 423 280
$3 600 046
|10
|VLG
|3
|1538
|9 745 354
$135 748
|6 336
$88
|-55,8%
|117 431 898
$1 656 303
|ИТОГО TOP-10:
|806 947 518
$11 240 389
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 71.79 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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- AK - Атмосфера Кино
- CP - Централ Партнершип
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- KNM -
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- RSP - Ray of Sun Pictures
- RUR - Русский Репортаж
- VLG - Вольга
15.06.2026 Автор: БК