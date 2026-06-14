Касса России: третий «Холоп» вырвался в лидеры

«Обсессия» показала прирост в 10% на четвертой неделе проката

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 14.06.2026 1 ХОЛОП 3

CP 1 2174 261 200 000

$3 638 390 120 147

$1 674 - 262 400 000

$3 655 105 2 МАЙКЛ

Michael VLG 3 1355 232 642 722

$3 240 601 171 692

$2 392 -6,2% 1 076 109 476

$15 177 849 3 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Backrooms VLG 2 1157 124 499 884

$1 734 223 107 606

$1 499 -30,3% 382 480 837

$5 215 174 4 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 4 442 41 902 674

$583 684 94 802

$1 321 10,1% 241 302 118

$3 401 016 5 МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ 1

The Mandalorian & Grogu - 3 1 41 163 533

$573 388 41 163 533

$573 388 -34,2% 206 555 194

$2 913 331 6 ЗВЕРОЛЮЦИЯ

Evolution VLG 1 1905 29 461 172

$410 380 15 465

$215 - 29 639 414

$412 863 7 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

In the Grey CP 4 529 28 200 000

$392 812 53 308

$743 -40,3% 477 100 000

$6 724 454 8 ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!

NMG 2 1724 24 426 781

$340 253 14 169

$197 -34,9% 80 445 475

$1 096 884 9 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ

AK 4 680 13 705 398

$190 910 20 155

$281 -51,5% 255 423 280

$3 600 046 10 КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ

VLG 3 1538 9 745 354

$135 748 6 336

$88 -55,8% 117 431 898

$1 656 303 ИТОГО TOP-10: 806 947 518

$11 240 389

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 71.79 руб.

* comScore

1 Разница между валовы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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