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Предварительная касса уикенда №24 11.06 - 14.06.2026


Касса России: третий «Холоп» вырвался в лидеры

«Обсессия» показала прирост в 10% на четвертой неделе проката

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 14.06.2026
1 CP 1 2174 261 200 000
$3 638 390		 120 147
$1 674		 - 262 400 000
$3 655 105
2
МАЙКЛ
Michael
 VLG 3 1355 232 642 722
$3 240 601		 171 692
$2 392		 -6,2% 1 076 109 476
$15 177 849
3 VLG 2 1157 124 499 884
$1 734 223		 107 606
$1 499		 -30,3% 382 480 837
$5 215 174
4 EXP 4 442 41 902 674
$583 684		 94 802
$1 321		 10,1% 241 302 118
$3 401 016
5
МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ 1
The Mandalorian & Grogu
 - 3 1 41 163 533
$573 388		 41 163 533
$573 388		 -34,2% 206 555 194
$2 913 331
6 VLG 1 1905 29 461 172
$410 380		 15 465
$215		 - 29 639 414
$412 863
7 CP 4 529 28 200 000
$392 812		 53 308
$743		 -40,3% 477 100 000
$6 724 454
8 NMG 2 1724 24 426 781
$340 253		 14 169
$197		 -34,9% 80 445 475
$1 096 884
9 AK 4 680 13 705 398
$190 910		 20 155
$281		 -51,5% 255 423 280
$3 600 046
10 VLG 3 1538 9 745 354
$135 748		 6 336
$88		 -55,8% 117 431 898
$1 656 303
  ИТОГО TOP-10:   806 947 518
$11 240 389		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 71.79 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CP - Централ Партнершип
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
KNM -
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
RSP - Ray of Sun Pictures
RUR - Русский Репортаж
VLG - Вольга

15.06.2026 Автор: БК