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Предварительная касса уикенда №23 04.06 - 07.06.2026


Касса России: «Закулисье реальности» стартовало со второго места

Лидером снова стал байопик о Майкле Джексоне

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 07.06.2026
1
МАЙКЛ
Michael
 VLG 2 1421 247 894 709
$3 380 075		 174 451
$2 379		 -21,6% 716 669 452
$10 108 173
2 VLG 1 1153 178 626 469
$2 435 594		 154 923
$2 112		 - 182 638 846
$2 490 303
3
МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ 1
The Mandalorian & Grogu
 - 2 1 61 676 599
$840 968		 61 676 599
$840 968		 -40,0% 164 507 531
$2 320 275
4 CP 3 1016 47 200 000
$643 578		 46 457
$633		 -58,4% 392 200 000
$5 527 837
5 EXP 3 551 38 064 369
$519 012		 69 082
$942		 -19,5% 178 240 839
$2 512 204
6 NMG 1 1738 37 498 446
$511 296		 21 576
$294		 - 37 498 446
$511 296
7 AK 3 1675 28 279 716
$385 597		 16 883
$230		 -52,6% 227 766 473
$3 210 239
8 VLG 2 2191 22 026 706
$300 337		 10 053
$137		 -51,4% 94 681 318
$1 335 421
9 NMG 2 1480 11 790 528
$160 765		 7 967
$109		 -55,3% 49 302 643
$695 383
10 KAP 1 252 9 156 085
$124 844		 36 334
$495		 - 12 960 921
$176 724
  ИТОГО TOP-10:   682 213 627
$9 302 067		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.34 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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04.06.2026

ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ / Zrození alchymistky (KNLG), данные не предоставлены дистрибьютором.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
AK - Атмосфера Кино
CIPA - Cinema Park Distribution
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PRD - Парадиз
RSP - Ray of Sun Pictures
UNID - U Films
VLG - Вольга

08.06.2026 Автор: БК