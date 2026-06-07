Касса России: «Закулисье реальности» стартовало со второго места
Лидером снова стал байопик о Майкле Джексоне
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 07.06.2026
|1
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|2
|1421
|247 894 709
$3 380 075
|174 451
$2 379
|-21,6%
|716 669 452
$10 108 173
|2
|
ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|1
|1153
|178 626 469
$2 435 594
|154 923
$2 112
|-
|182 638 846
$2 490 303
|3
|
МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ 1
The Mandalorian & Grogu
|-
|2
|1
|61 676 599
$840 968
|61 676 599
$840 968
|-40,0%
|164 507 531
$2 320 275
|4
|
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|3
|1016
|47 200 000
$643 578
|46 457
$633
|-58,4%
|392 200 000
$5 527 837
|5
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|3
|551
|38 064 369
$519 012
|69 082
$942
|-19,5%
|178 240 839
$2 512 204
|6
|NMG
|1
|1738
|37 498 446
$511 296
|21 576
$294
|-
|37 498 446
$511 296
|7
|AK
|3
|1675
|28 279 716
$385 597
|16 883
$230
|-52,6%
|227 766 473
$3 210 239
|8
|VLG
|2
|2191
|22 026 706
$300 337
|10 053
$137
|-51,4%
|94 681 318
$1 335 421
|9
|NMG
|2
|1480
|11 790 528
$160 765
|7 967
$109
|-55,3%
|49 302 643
$695 383
|10
|
УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ 2
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
|KAP
|1
|252
|9 156 085
$124 844
|36 334
$495
|-
|12 960 921
$176 724
|ИТОГО TOP-10:
|682 213 627
$9 302 067
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.34 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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04.06.2026
ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ / Zrození alchymistky (KNLG), данные не предоставлены дистрибьютором.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- CIPA - Cinema Park Distribution
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- RSP - Ray of Sun Pictures
- UNID - U Films
- VLG - Вольга
08.06.2026 Автор: БК