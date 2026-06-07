Касса России: «Закулисье реальности» стартовало со второго места

Лидером снова стал байопик о Майкле Джексоне

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 07.06.2026 1 МАЙКЛ

Michael VLG 2 1421 247 894 709

$3 380 075 174 451

$2 379 -21,6% 716 669 452

$10 108 173 2 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ

Backrooms VLG 1 1153 178 626 469

$2 435 594 154 923

$2 112 - 182 638 846

$2 490 303 3 МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ 1

The Mandalorian & Grogu - 2 1 61 676 599

$840 968 61 676 599

$840 968 -40,0% 164 507 531

$2 320 275 4 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

In the Grey CP 3 1016 47 200 000

$643 578 46 457

$633 -58,4% 392 200 000

$5 527 837 5 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 3 551 38 064 369

$519 012 69 082

$942 -19,5% 178 240 839

$2 512 204 6 ДЕНИ И МЭНИ В КИНО!

NMG 1 1738 37 498 446

$511 296 21 576

$294 - 37 498 446

$511 296 7 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ

AK 3 1675 28 279 716

$385 597 16 883

$230 -52,6% 227 766 473

$3 210 239 8 КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ

VLG 2 2191 22 026 706

$300 337 10 053

$137 -51,4% 94 681 318

$1 335 421 9 ПРОПАСТЬ

NMG 2 1480 11 790 528

$160 765 7 967

$109 -55,3% 49 302 643

$695 383 10 УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ 2

Kill Bill: The Whole Bloody Affair KAP 1 252 9 156 085

$124 844 36 334

$495 - 12 960 921

$176 724 ИТОГО TOP-10: 682 213 627

$9 302 067

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.34 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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