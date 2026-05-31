Предварительная касса уикенда №22 28.05 - 31.05.2026


Касса России: «Майкл» оказался на вершине

Отечественные проекты не попали в тройку лидеров

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 31.05.2026
1
МАЙКЛ
Michael
 VLG 1 1405 316 258 989
$4 460 635		 225 095
$3 175		 - 320 827 686
$4 525 073
2 CP 2 1394 113 500 000
$1 600 846		 81 420
$1 148		 -32,3% 352 000 000
$4 961 240
3
МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ 1
The Mandalorian & Grogu
 - 1 1 101 803 096
$1 435 869		 101 803 096
$1 435 869		 - 101 803 096
$1 435 869
4 AK 2 2153 59 721 545
$842 335		 27 739
$391		 -2,3% 167 489 887
$2 360 675
5 EXP 2 1046 47 285 796
$666 936		 45 206
$638		 23,0% 114 798 706
$1 618 023
6 VLG 1 2198 45 282 877
$638 687		 20 602
$291		 - 45 456 431
$641 134
7 NMG 1 1997 26 368 181
$371 907		 13 204
$186		 - 26 368 181
$371 907
8 NKI 2 2154 25 160 582
$354 874		 11 681
$165		 -22,7% 89 638 368
$1 263 402
9 NMG 3 950 18 483 807
$260 702		 19 457
$274		 -34,7% 117 105 050
$1 596 742
10 NKI 6 303 14 448 532
$203 787		 47 685
$673		 -40,2% 481 174 208
$6 415 656
  ИТОГО TOP-10:   768 313 405
$10 836 578		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.9 руб.
* comScore
1 Разница между валовы

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


AK - Атмосфера Кино
AOF - A-One Films
CP - Централ Партнершип
CPF - Capella Film
EXP - Экспонента Фильм
INK - Иноекино
KAP - КИНО.АРТ.ПРО
KNLG - Кинологистика
NKI - Наше кино
NMG - НМГ Кинопрокат
PNR - Пионер
SBF - СБ Фильм
TNL - TenLetters
VLG - Вольга
WP - Уорлд Пикчерз

01.06.2026 Автор: БК