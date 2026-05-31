Касса России: «Майкл» оказался на вершине
Отечественные проекты не попали в тройку лидеров
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 31.05.2026
|1
|
МАЙКЛ
Michael
|VLG
|1
|1405
|316 258 989
$4 460 635
|225 095
$3 175
|-
|320 827 686
$4 525 073
|2
|
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
In the Grey
|CP
|2
|1394
|113 500 000
$1 600 846
|81 420
$1 148
|-32,3%
|352 000 000
$4 961 240
|3
|
МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ 1
The Mandalorian & Grogu
|-
|1
|1
|101 803 096
$1 435 869
|101 803 096
$1 435 869
|-
|101 803 096
$1 435 869
|4
|AK
|2
|2153
|59 721 545
$842 335
|27 739
$391
|-2,3%
|167 489 887
$2 360 675
|5
|
ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|2
|1046
|47 285 796
$666 936
|45 206
$638
|23,0%
|114 798 706
$1 618 023
|6
|VLG
|1
|2198
|45 282 877
$638 687
|20 602
$291
|-
|45 456 431
$641 134
|7
|NMG
|1
|1997
|26 368 181
$371 907
|13 204
$186
|-
|26 368 181
$371 907
|8
|NKI
|2
|2154
|25 160 582
$354 874
|11 681
$165
|-22,7%
|89 638 368
$1 263 402
|9
|NMG
|3
|950
|18 483 807
$260 702
|19 457
$274
|-34,7%
|117 105 050
$1 596 742
|10
|NKI
|6
|303
|14 448 532
$203 787
|47 685
$673
|-40,2%
|481 174 208
$6 415 656
|ИТОГО TOP-10:
|768 313 405
$10 836 578
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.9 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- AOF - A-One Films
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Capella Film
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- KNLG - Кинологистика
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PNR - Пионер
- SBF - СБ Фильм
- TNL - TenLetters
- VLG - Вольга
- WP - Уорлд Пикчерз
01.06.2026 Автор: БК