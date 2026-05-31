Касса России: «Майкл» оказался на вершине

Отечественные проекты не попали в тройку лидеров

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 31.05.2026 1 МАЙКЛ

Michael VLG 1 1405 316 258 989

$4 460 635 225 095

$3 175 - 320 827 686

$4 525 073 2 ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

In the Grey CP 2 1394 113 500 000

$1 600 846 81 420

$1 148 -32,3% 352 000 000

$4 961 240 3 МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ 1

The Mandalorian & Grogu - 1 1 101 803 096

$1 435 869 101 803 096

$1 435 869 - 101 803 096

$1 435 869 4 НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ

AK 2 2153 59 721 545

$842 335 27 739

$391 -2,3% 167 489 887

$2 360 675 5 ОБСЕССИЯ

Obsession EXP 2 1046 47 285 796

$666 936 45 206

$638 23,0% 114 798 706

$1 618 023 6 КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ

VLG 1 2198 45 282 877

$638 687 20 602

$291 - 45 456 431

$641 134 7 ПРОПАСТЬ

NMG 1 1997 26 368 181

$371 907 13 204

$186 - 26 368 181

$371 907 8 БОГАТЫРИ

NKI 2 2154 25 160 582

$354 874 11 681

$165 -22,7% 89 638 368

$1 263 402 9 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ

NMG 3 950 18 483 807

$260 702 19 457

$274 -34,7% 117 105 050

$1 596 742 10 КОММЕРСАНТ

NKI 6 303 14 448 532

$203 787 47 685

$673 -40,2% 481 174 208

$6 415 656 ИТОГО TOP-10: 768 313 405

$10 836 578

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 70.9 руб.

* comScore

1 Разница между валовы



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

